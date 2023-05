Oltre agli smartphone Xiaomi commercializza una vasta gamma di prodotti, molti dei quali sono destinati alla smart home.

L’ultimo prodotto per la casa intelligente a essere lanciato dall’azienda è una cyclette che ricarica dispositivi come smartphone e tablet quando si pedala, permettendo di risparmiare un po’ di elettricità durante le sessioni di spinning.

La cyclette Mi Home Dynamic Bicycle Self-Powered Edition di Xiaomi è in grado di generare 50W di potenza convertendo l’energia prodotta dalla pedalata, quindi non è necessario collegarla a una fonte elettrica.

La bici è dotata di un caricabatterie rapido wireless a doppia bobina da 20 W che converte l’energia della pedalata in energia elettrica che può essere utilizzata per caricare lo smartphone o altri dispositivi senza utilizzare elettricità appoggiandolo sul supporto agganciato al manubrio.

La cyclette può caricare uno smartphone effettuando 60 pedalate o più al minuto e dispone anche una porta di tipo C per la ricarica cablata, inoltre integra un display che visualizza la frequenza di pedalata, le calorie bruciate e altri dati, in più l’intensità dello sforzo può essere regolata su 32 livelli.

La cyclette Xiaomi è compatta e leggera e adotta un design a disco magnetico curvo che riduce il rumore e un volano nascosto da una copertura totale che previene urti e grovigli accidentali, inoltre supporta anche il collegamento con condizionatori d’aria e scaldabagni e dispone di NFC per una rapida connessione all’app.

Xiaomi Mi Home Dynamic Bicycle Self-Powered Edition è attualmente in vendita in Cina al prezzo di 1.799 yuan (circa 237 euro), ma al momento non abbiamo informazioni in merito a una eventuale commercializzazione del prodotto in altri mercati.

