Lenovo è uno dei principali produttori di notebook al mondo e può contare su una vasta gamma di modelli, pensati per soddisfare le esigenze di un pubblico vasto ed eterogeneo. Oggi vi proponiamo una offerta di TomTop relativa a Lenovo Thinkbook 16+, con una dotazione tecnica davvero niente male che lo rende ideale per molteplici scenari di utilizzo.

Lenovo Thinkbook 16+

Lenovo ThinkBook 16+ può contare su un corpo metallico estremamente sottile, appena 16,5 millimetri, al cui interno però trova posto una serie di componenti di qualità. Lo schermo IPS LED ha una diagonale di 16 pollici con risoluzione di 2560 x 1440 pixel a 60 Hz con copertura al 100% della gamma RGB. Lo schermo può aprirsi fino a 180 gradi, per semplificare la condivisione di documenti con i colleghi pur continuando ad avere la tastiera a portata di dita.

Ottimo anche il processore, un AMD Ryzen R5-6600 affiancato da 16 GB di RAM LPDDR5 a 6400 MHz e da un SSD da 512 GB. La scheda video, integrata nel chipset, è una Radeon 660M, più che sufficiente per la maggior parte degli utilizzi, dalla navigazione in rete al fotoritocco. Il sistema ITS 5.0 per la dissipazione del calore utilizza un sistema a doppia ventola per rimuovere rapidamente l’aria calda e garantire un ambiente di lavoro stabile ed efficiente.

Da segnalare la presenza di un doppio slot M.2 2280, per espandere ulteriormente la capacità di archiviazione senza sacrificare le prestazioni. Ricca anche la connettività, che oltre a WiFi e Bluetooth include porte USB-A, USB-C, HDMI, presa per le cuffie, lettore di SD e RJ45. Completano la dotazione Windows 11, già preattivato, e un alimentatore con presa europea.

TomTop propone Lenovo ThinkBook 16+ a 859 euro, prezzo che include le spese di spedizione dal magazzino in Germania, con consegna in pochi giorni, e soprattutto l’IVA. Niente dazi doganali, adeguamenti o costi aggiuntivi, per acquistare con la massima tranquillità.

Informazione Pubblicitaria