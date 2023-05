Il sistema di guida autonoma di Tesla, conosciuto con il nome di Full Self-Driving (FSD), esce al di fuori degli Stati Uniti e sbarca in Europa e in Australia.

In particolare, stando a quanto viene riportato da Teslascope su Twitter, il sistema di guida autonoma è disponibile su un veicolo in Germania, un veicolo in Belgio e uno in Australia, che si vanno così ad aggiungere ai 3 veicoli in Canada e ai 129 veicoli negli Stati Uniti.

Rispetto a quelli che erano i programmi di Elon Musk, il rilascio di questa tecnologia in Europa è decisamente in ritardo e ciò potrebbe dipendere in parte da alcune difficoltà che Tesla non è ancora riuscita a superare.

Qualche problema di troppo per la guida autonoma di Tesla

E sempre a proposito del sistema di guida autonoma di Tesla, dalla Germania nelle scorse ore sono arrivate alcune interessanti notizie che lasciano qualche dubbio sui progressi raggiunti dal produttore.

Stando a quanto viene riportato dal quotidiano tedesco Handelsblatt, infatti, c’è un archivio di oltre 100 GB con i reclami relativi al sistema di guida autonoma di Tesla relativi al periodo che va dal 2015 al 2022.

Oltre 2.400 segnalazioni riguardano la cosiddetta “accelerazione fantasma“, ossia accelerazioni indipendenti dal guidatore e che hanno messo a rischio la sua incolumità.

Sono più di 1.500, invece, le segnalazioni relative alle frenate e una parte consistente riguarda l’attivazione indesiderata della frenata di emergenza e dello stop (pare a causa di falsi avvisi di collisione).

In alcuni di questi casi il problema ha anche causato un incidente.

A rendere un po’ più preoccupante la situazione vi sono anche i dettagli relativi a quella che sarebbe la politica di Tesla con riferimento alle segnalazioni: pare, infatti, che il produttore cerchi di tenere il più possibile riservati questi problemi, vietando ai suoi dipendenti di fornire ai clienti informazioni via email o messaggi (sia vocali che scritti).

In sostanza, quello che sembra emergere da tale quadro è un sistema di guida autonoma ancora lontano dall’essere pienamente affidabile.