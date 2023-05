Soundcore annuncia l’arrivo di Motion X600, un nuovo altoparlante portatile ad alta fedeltà. Il marchio audio premium di Anker Innovations lancia nel nostro Paese un prodotto con design curato e un suono spazializzato ad alta risoluzione: andiamo a scoprire tutti i dettagli.

Soundcore Motion X600 disponibile in Italia con audio spaziale

Soundcore Motion X600 è stato progettato per risultare l’altoparlante più avanzato del marchio, con una griglia in metallo e un design elegante e sobrio. Utilizza cinque altoparlanti, inclusi due woofer, due tweeter e un full-range rivolto verso l’alto. Tutto questo viene combinato con l’algoritmo audio Soundcore e aiuta a creare un’esperienza audio ad alta fedeltà simile a quella normalmente riservata a sistemi audio domestici: solo che in questo caso viene proposta da un altoparlante portatile con impermeabilità IPX7 facile da trasportare grazie alle dimensioni compatte e alla pratica maniglia.

“Con così tanta musica disponibile sulle principali piattaforme di streaming, Motion X600, con il suo bellissimo design, è l’altoparlante più avanzato che Soundcore abbia mai introdotto“, ha affermato Frank Zhu, direttore generale della divisione altoparlanti di Soundcore. “Utilizzando l’algoritmo audio di soundcore e “Sky Driver” che spara verso l’alto, un altoparlante rivolto verso l’alto, il Motion X600 può aggiungere altezza e profondità al solito flusso a due canali da Spotify, Apple Music o altri servizi musicali, creando un’esperienza audio spazializzata unica per gli utenti“.

Il nuovo modello è il primo del marchio ad accettare e decodificare sorgenti LDAC ad alta risoluzione (solo con Android) e il primo altoparlante Bluetooth portatile ad alta fedeltà al mondo con audio spaziale “Sky Channel”. Offre una potenza nominale di 50 W, sufficiente non solo per aggiungere suono a una stanza, ma anche per fornire un audio di alta qualità. Questo anche attraverso l’equalizzatore a 9 bande personalizzabile con l’app Soundcore (disponibile gratuitamente su Google Play Store e App Store), con il quale gli utenti possono modificare il suono a proprio piacimento su tutte le frequenze.

La batteria è da 6400 mAh (7,2 V) e mette a disposizione un’autonomia fino a 12 ore (al 50% del volume). L’altoparlante può essere combinato con un altro in modalità wireless per offrire un panorama stereo ancora più ampio e coinvolgente. Ecco qualche ulteriore dato tecnico su Soundcore Motion X600:

potenza: 50 W

codec: LDAC fino a 900 kbps, certificazione Wireless Hi-Res

2 woofer, 2 tweeter, 1 full range

frequenza: 40 kHz

connettività Bluetooth 5.3

certificazione IPX7

batteria da 6400 mAh per circa 12 ore di autonomia

porta USB Type-C e ingresso Aux

dimensioni e peso: 30 x 8,1 x 12 cm, 1,98 kg

Soundcore Motion X600 è disponibile all’acquisto in Italia su Amazon al prezzo consigliato di 199,99 euro, per ora solo nella colorazione Polar Grey (sono previste anche Verde Aurora e Blu Lunare). Gli interessati possono dargli un’occhiata più da vicino seguendo il link qui in basso.

