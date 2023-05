Sky coglie la palla al balzo e lancia oggi una nuova offerta davvero interessante per accedere a Netflix a prezzo scontato. Da questa settimana, ricordiamo, Netflix ha ufficialmente bloccato la possibilità di condividere le password. Oggi, grazie alla nuova offerta Sky, è possibile accedere a Netflix praticamente senza costi aggiuntivi rispetto al costo dell’abbonamento a Sky, con una promozione che dura ben 18 mesi. Grazie alla nuova offerta, disponibile fino al prossimo 11 di giugno, Sky TV e Netflix costano appena 14,90 euro al mese. Ecco i dettagli in merito alla promozione:

Sky TV e Netflix insieme ad appena 14,90 euro: ecco l’offerta

Fino al prossimo 11 di giugno è possibile attivare l’offerta Sky TV + Netflix. Il bundle in questione presenta un costo di 14,90 euro al mese invece che 30 euro. La promozione dura 18 mesi, senza alcun vincolo di permanenza alla fine del periodo promozionale. Terminato i 18 mesi, infatti, è possibile interrompere l’abbonamento oppure passare ad una nuova offerta Sky Smart a prezzo scontato.

La promozione consente l’accesso a tutti i contenuti di Sky TV (serie TV, show, documentari, programmi di informazione etc.) oltre che a tutti contenuti presenti su Netflix (con piano Base senza pubblicità e possibilità di passare ai piani più completi, come Standard e Premium, pagando la differenza di costo, rispettivamente 4 euro o 8 euro al mese). In più c’è Sky Go che permette di accedere ai contenuti del proprio abbonamento Sky anche tramite smartphone, tablet e PC.

L’offerta è valida anche per i già clienti Netflix che possono attivare l’offerta Sky, smettendo di pagare Netflix a prezzo pieno. Per accedere all’offerta è possibile seguire il link qui di sotto.

>> Attiva Sky TV + Netflix al prezzo scontato di 14,90 euro al mese <<

Leggi anche: Netflix dice ufficialmente STOP agli account condivisi in Italia, cosa succede ora