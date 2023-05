Nella giornata di ieri, come antipasto al COMPUTEX di Taipei che quest’anno si svolgerà dal 30 maggio al 2 giugno, Acer ha presentato tre nuovi e interessanti prodotti, oltre ad annunciare l’ampliamento del supporto per gli sviluppatori di SpatialLabs, con nuovi plug-in e funzionalità dedicate allo sviluppo di contenuti 3D stereo e in realtà estesa (XR).

Le novità hardware, invece, sono un router mesh “eco-friendly” con supporto al Wi-Fi 6E, chiamato Connect Vero W6m, e due notebook: il primo è il nuovo Swift Edge 16, un ultrabook di fascia alta progettato per i professionisti che lavorano in mobilità; il secondo è il Predator Triton 16, un notebook gaming di fascia alta. Scopriamo tutti i dettagli, incluse la disponibilità e i prezzi, di queste novità che verranno mostrate durante il COMPUTEX 2023.

Acer Swift Edge 16

La prima novità annunciata da Acer è il nuovo laptop Swift Edge 16, progettato per professionisti che richiedono il giusto equilibrio tra elevate capacità di elaborazione, produttività e portabilità.

Il dispositivo è alimentato dai recenti processori AMD Ryzen serie 7040 e schede grafiche fino alla AMD Radeon 780M, con la presenza della AMD Ryzen AI su modelli selezionati; le temperature sono regolate dal sistema di raffreddamento Acer TwinAir (che conta su due ventole “Stereo Ring”). Oltre a questo, troviamo fino a 32 GB di RAM (LPDDR5) e fino a 2 TB di storage interno (SSD PCIe Gen 4)

Acer Swift Edge 16 è dotato di un bellissimo display OLED da 16 pollici con risoluzione 3.2 K (in 16:10), frequenza di aggiornamento a 120 Hz e supporto per la gamma di colori DCI-P3 al 100%; il pannello ha ottenuto le certificazioni DisplayHDR 500 e TÜV Rheinland Eyesafe, e inoltre supporta NVIDIA Advanced Optimus e G-Sync.

Dal punto di vista della connettività, il laptop è compatibile con lo standard Wi-Fi 7, e offre funzionalità intelligenti come Window Studio Effects sulla webcam QHD con inquadratura automatica, correzione dello sguardo e riduzione del rumore AI.

Tra le altre specifiche troviamo una tastiera full-size, un lettore di impronte digitali che supporta Windows Hello (per la sicurezza), arrivando con a bordo Windows 11. Il laptop è molto leggero (1,23 kg) e sottile (1,3 cm circa), grazie al telaio in lega di magnesio rifinito con un elegante rivestimento nero olivina.

Specifiche tecniche

Di seguito riportiamo la scheda tecnica del nuovo Acer Swift Edge 16.

Spessore: 12,95 mm

Peso: 1,23 kg

Display: OLED da 16 pollici con risoluzione 3,2K (3200 x 2000 pixel, in 16:10) Frequenza di aggiornamento: 120 Hz Luminosità di picco: 500 nit Tempo di risposta: 0,2 ms Spazio colore: 100% DCI-P3 Certificazioni: DisplayHDR 500 , TÜV Rheinland Eyesafe Supporto a NVIDIA Advanced Optimus e G-Sync

da con risoluzione (3200 x 2000 pixel, in 16:10) CPU: AMD Ryzen 7040 series (fino a 8 core e 16 thread)

(fino a 8 core e 16 thread) GPU: AMD Radeon 780M

Sistema di raffreddamento: Acer TwinAir (due ventole “Stereo Ring”)

(due ventole “Stereo Ring”) Memoria RAM: fino a 32 GB (LPDDR5)

(LPDDR5) SSD: fino a 2 TB (PCIe 4.0)

(PCIe 4.0) Webcam: QHD (1440p) con funzionalità Acer Temporal Noise Reduction e Purified Voice

(1440p) con funzionalità e Audio: stereo

Connettività: Wi-Fi 7 (802.11 ax/be), Bluetooth 5.x

(802.11 ax/be), Porte e interfacce: 1x HDMI 2.1 2x USB 4 Type-C (anche per la ricarica) 2x USB Type-A 1x Slot per schede microSD

Lettore delle impronte digitali: si (compatibile con Windows Hello)

(compatibile con Windows Hello) Tastiera: full size

Ricarica: 65 W (PD, tramite porta USB-C)

(PD, tramite porta USB-C) Sistema operativo: Windows 11

Previous Next Fullscreen

Acer Predator Triton 16

Il secondo notebook annunciato da Acer come antipasto per il COMPUTEX 2023 di Taipei è il nuovo Predator Triton 16, progettatoi per offrire prestazioni elevate grazie anche alle nuove soluzioni adottate per gestire il raffreddamento.

Questo notebook da gaming è dotato di processori Intel Core di 13a generazione (fino al Core i9), di schede grafiche dedicate NVIDIA GeForce per laptop (fino alla RTX 4070), di memorie RAM DDR5 (fino a 32 GB) e di SSD M.2 (fino a 2 TB). L’hardware, poi, tenuto a bada da un sistema di raffreddamento completamente rivisto, si completa con un software pervaso danumerose funzionalità per i videogiocatori.

Esteticamente, il Predator Triton 16 si presenta con un design molto elegante realizzato in metallo (colorazione argento), con lo spessore contenuto in meno di 2 cm. Aprendolo, si mostra l’ampio display IPS LCD da 16 pollici con risoluzione WQXGA (in 16:10), frequenza di aggiornamento a 240 Hz, una luminosità di picco a 500 nit, copertura del 100% dello spazio colore DCI-P3 e supporto per NVIDIA Advanced Optimus e NVIDIA G-SYNC.

Un altro punto di forza di questo nuovo notebook da gaming è il comparto connettività: grazie alla presenza della scheda Intel Killer DoubleShot Pro (E2600 + WiFi 6E 1675i), i videogiocatori non dovranno preoccuparsi di velocità e stabilità della connessione internet, sia cablata che wireless. Per quanto concerne le porte, poi, troviamo una HDMI 2.1, due USB 3.2 Gen 2 di tipo A e una USB Type-C Thunderbolt 4.

La tastiera full-size, offre retroilluminazione RGB personalizzabile tasto per tasto. Sono inoltre presenti il tasto PredatorSense (per la personalizzazione dell’illuminazione RGB della tastiera e altro ancora) e un lettore delle impronte digitali compatibile con Windows Hello (il sistema operativo è, anche in questo caso, Windows 11).

Specifiche tecniche

Di seguito riportiamo la scheda tecnica del nuovo Acer Predator Triton 16.

Spessore: 19,9 mm

Display: IPS LCD da 16 pollici con risoluzione WQXGA (2560 x 1600 pixel, in 16:10) Frequenza di aggiornamento: 240 Hz Luminosità di picco: 500 nit Tempo di risposta: 3 ms Spazio colore: 100% DCI-P3 Supporto a NVIDIA Advanced Optimus e G-Sync

da con risoluzione (2560 x 1600 pixel, in 16:10) CPU: fino a Intel Core i9 di 13a generazione

GPU: fino alla NVIDIA GeForce RTX 4070

Sistema di raffreddamento: triplo Aeroblade di quinta generazione (due ventole in metallo) Acer Vortex Flow (con schiuma termica) Raffreddamento a metallo liquido

Memoria RAM: fino a 32 GB (LPDDR5)

(LPDDR5) SSD: fino a 2 TB (PCIe M.2)

(PCIe M.2) Webcam: QHD (1440p) con funzionalità Acer Temporal Noise Reduction e Purified Voice

(1440p) con funzionalità e Audio: stereo

Connettività: Wi-Fi 6E (802.11 ax, tri-band), Bluetooth 5.x

(802.11 ax, tri-band), Porte e interfacce: 1x HDMI 2.1 1x USB 4 “Thunderbolt” Type-C 2x USB 3.2 Gen 2 Type-A 1x Porta Ethernet 1x Slot per schede microSD

Lettore delle impronte digitali: si (compatibile con Windows Hello)

(compatibile con Windows Hello) Tastiera: full size (retroilluminazione RGB personalizzabile tasto per tasto)

(retroilluminazione RGB personalizzabile tasto per tasto) Sistema operativo: Windows 11

Acer Connect Vero W6m

Oltre ai due notebook, a chiudere il parco delle novità “hardware” presentate da Acer, c’è il nuovo router mesh Connect Vero W6m, il primo router Wi-Fi 6E ecologico dell’azienda: questo aggettivo deriva dal fatto che il dispositivo incorpora materiali riciclati post-consumo nel suo telaio e dispone di una modalità Eco per risultare più efficiente dal punto di vista dei consumi.

Il dispositivo, spinto da un processore quad-core a 2 GHz (targato MediaTek), mette a disposizione degli utenti un pacchetto abbastanza completo di funzionalità dedicate alla connettività, inclusa la funzionalità Wi-Fi 6E Tri-Band AXE7800.

Di seguito riportiamo le parole di Wayne Ma, General Manager della divisione IoB di Acer:

Siamo entusiasti di espandere il portafoglio di dispositivi di rete di Acer con il lancio del router mesh Wi-Fi 6E Acer Connect Vero W6m, progettato con il supporto per la connettività tri-band Wi-Fi 6E per fornire connessioni rapide e sicure con un’ampia copertura di rete all’interno qualsiasi casa o ufficio. Il router orientato alle prestazioni è anche l’ultima aggiunta alla nostra crescente linea Vero di prodotti ecocompatibili, che incarna l’impegno di Acer ad adempiere alla propria responsabilità ambientale e contribuendo a ridurre al minimo l’impronta di carbonio.

Specifiche tecniche

Di seguito riportiamo le specifiche tecniche chiave del nuovo router Acer Connect Vero W6m.

Materiali: 30% di plastica riciclata post-consumo (PCR)

SoC: MediaTek con CPU quad-core (Cortex-A53 @ 2 GHz)

con CPU quad-core (Cortex-A53 @ 2 GHz) Memoria RAM: 1 GB

Memoria interna: 4 GB

Compatibile con le reti Wi-Fi mesh (4×4 su 2,4 GHz, 5 GHz e 6 GHz)

Standard: Wi-Fi 6E (tri-band, 2.4 GHz, 5 GHz, 6 GHz)

(tri-band, 2.4 GHz, 5 GHz, 6 GHz) Velocità: fino a 7,8 Gbps (su Wi-Fi 6E)

(su Wi-Fi 6E) Copertura: 280 mq (singola unità), 465 mq (due unità), 930 mq (quattro unità)

(singola unità), (due unità), (quattro unità) Soddisfa lo standard EU EN 303 645 (RED)

Modalità Eco di risparmio energetico

Disponibilità e prezzi delle novità Acer

Il nuovo Acer Swift Edge 16 sarà disponibile in Europa a luglio 2023, con prezzi di listino che partiranno da 1199 euro (pagina ufficiale).

Il nuovo Acer Predator Triton 16, invece, sarà disponibile in Europa a settembre 2023, con prezzi di listino che partiranno da 2299 euro (pagina ufficiale).

L’azienda taiwanese, invece, non ha ancora fornito dettagli precisi su prezzo e disponibilità del nuovo router mesh Wi-Fi 6E Connect Vero W6m (pagina ufficiale).

Acer amplia gli strumenti di sviluppo per SpatialLabs

Oltre alle novità hardware, Acer ha annunciato l’espansione degli strumenti di sviluppo per la sua tecnologia SpatialLabs™, offrendo ulteriori possibilità di creazione di esperienze 3D stereoscopiche senza occhiali sui dispositivi Acer SpatialLabs Pro.

Arriva il supporto al plug-in Unity

Il plug-in Unity amplia la portata di Acer a creatori in vari campi, come istruzione, architettura, edilizia e medicina. Gli sviluppatori professionali possono sfruttare gli strumenti esistenti del plug-in Unity per migliorare le loro esperienze e presentare modelli tridimensionali sui dispositivi Acer SpatialLabs Pro senza occhiali specializzati.

Acer OpenXR Runtime

Acer ha ottenuto la conformità per il suo “OpenXR Runtime”, rendendo i dispositivi SpatialLabs Pro conformi a OpenXR. L’azienda sostiene gli standard open source e si impegna a costruire un ecosistema accessibile per le sue soluzioni hardware.

Questo traguardo porta benefici alla comunità di sviluppatori della realtà estesa (XR), offrendo loro ulteriori opzioni di dispositivi per mettere in mostra le loro creazioni in 3D stereoscopico, ad alta risoluzione e senza occhiali dedicati.

Acer SteamVR Bridge

L’ultima novità è l’Acer SteamVR Bridge, grazie al quale gli sviluppatori di applicazioni VR possono convertire le loro creazioni sui dispositivi SpatialLabs Pro, offrendo immagini accattivanti e chiare senza la necessità di visori VR.

Gli utenti dei dispositivi SpatialLabs Pro possono inoltre sfruttare Acer SteamVR Bridge con NVIDIA Omniverse per semplificare i flussi di lavoro e ampliare le opzioni di visualizzazione per una proiezione 3D stereofonica migliorata (anche della grafica più complessa), con annessi effetti visivi e simulazioni.

Potrebbe interessarti anche: Migliori notebook di questo mese: ecco i nostri consigli