TikTok sta sperimentando un chatbot basato sull’intelligenza artificiale che sarà in grado di consigliare video in base a ciò che gli utenti gli chiedono. Tako potrebbe cambiare radicalmente la ricerca e la navigazione nell’app TikTok.

Gli screenshot condivisi da Daniel Buchuk di Watchful Technologies mostrano che Tako si trova sopra l’icona del profilo di TikTok. Toccando l’icona del chatbot si apre una schermata di chat, in cui sembra che l’intelligenza artificiale sia in grado di rispondere a una vasta gamma di domande poste dall’utente.

La società madre di TikTok ha definito il chatbot Tako come un esperimento limitato e ha affermato che non è attualmente disponibile per gli utenti in Nord America o in Europa, ma solo per alcuni utenti selezionati nelle Filippine.

Non è chiaro quale modello di intelligenza artificiale la società stia usando per alimentare Tako, quindi potrebbe essere ad esempio ChatGPT o Bard AI, ma anche un modello generativo sviluppato appositamente da TikTok.

La società ha recentemente depositato un brevetto relativo a un “software chatbot” chiamato Tako, quindi è probabile che TikTok abbia in programma un rilascio più ampio della nuova funzionalità attualmente in sperimentazione.

Potrebbe interessarti: TikTok vietato nel primo Stato USA; a rischio anche Telegram, WeChat e altri social