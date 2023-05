Google è costantemente al lavoro per migliorare i servizi offerti ai propri utenti, fra questi figura anche Chrome, uno dei browser web più utilizzati ed apprezzati dagli utenti; proprio a inizio mese abbiamo avuto un assaggio di come potrebbe cambiare, nel prossimo futuro, il browser del colosso di Mountain View grazie all’implementazione dello stile Material You. Oggi invece, la stessa azienda ci dà alcuni consigli su come personalizzare l’aspetto grafico del nostro browser, grazie ad alcune novità recentemente aggiunte.

L’ultima versione desktop di Chrome semplifica le funzioni di personalizzazione estetica del browser

Attraverso un post sul blog ufficiale l’azienda ha voluto mettere in evidenza quelle che sono le possibilità offerte dalle ultime versioni del browser Chrome per quel che riguarda la personalizzazione estetica del software in questione.

Innanzitutto l’azienda ha recentemente aggiunto una nuova icona “Personalizza Chrome” nell’angolo in basso a destra di una nuova scheda, grazie a questa scorciatoia avremo un accesso più rapido alle funzionalità di personalizzazione disponibili che saranno ora visibili in un’apposita barra laterale; da qui gli utenti possono sperimentare diverse funzionalità e vedere facilmente come verranno visualizzate in tempo reale, non è nemmeno necessario salvare ogni modifica apportata perché Chrome lo farà in automatico, ricordando le ultime scelte effettuate dall’utente.

Sempre nel pannello laterale appena citato, è disponibile un pulsante “Cambia tema” grazie al quale abbiamo accesso a centinaia di immagini in diverse categorie, con le quali possiamo personalizzare e rendere più piacevole l’aspetto del nostro browser web; è altresì possibile non limitarsi alla scelta di una singola immagine, grazie all’interruttore “Aggiorna ogni giorno” infatti, Chrome provvederà in autonomia a proporre uno sfondo diverso ogni giornata.

I temi scelti possono infine essere ulteriormente modificati, grazie alla possibilità di cambiare i colori dello sfondo in modo che si adattino non solo all’immagine scelta, ma anche e soprattutto ai gusti dell’utente.

Queste dunque sono le ultime modifiche apportate da Google al browser Chrome, in modo da consentire agli utenti di personalizzare il software in questione secondo i propri gusti; non ci resta che attendere che l’azienda decida di implementare lo stile Material You nel proprio browser, così da avere ancora più possibilità di personalizzazione estetica.

Potrebbe interessarti anche: Google risolve una grave vulnerabilità di Chrome, meglio aggiornare subito