In questi giorni Google ha rilasciato un aggiornamento per la versione desktop del suo browser Chrome con l’obiettivo di risolvere una grave vulnerabilità zero-day identificata come CVE-2023-2033.

Il colosso di Mountain View fa sapere che la vulnerabilità potrebbe essere sfruttata da una pagina Web per eseguire codice arbitrario nel browser, pertanto visitare un sito Web malevolo potrebbe comportare gravi rischi di sicurezza.

Il bug di Google Chrome è classificato ad alta gravità ed è risolvibile aggiornando la versione desktop del browser alla 112.0.5615.121 rilasciata il 14 aprile per Windows, Mac e Linux. Google afferma di essere consapevole dell’esistenza di un exploit per la vulnerabilità CVE-2023-2033.

Come aggiornare Google Chrome su desktop

Per aggiornare il browser Google Chrome all’ultima versione su desktop basta avviare Chrome, cliccare sul pulsante a tre punti verticali in alto a destra e nel menu che compare selezionare “Guida” e quindi “Informazioni su Google Chrome” per aprire la scheda degli aggiornamenti. Se è presente un nuovo update è sufficiente cliccare su aggiorna e riavviare Chrome una volta completata l’installazione dell’aggiornamento.

Nel frattempo Google Chrome è diventato ancora più veloce su Android e Mac, in particolare sui dispositivi di fascia alta.

