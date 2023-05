Swappie rinnova la sua gamma di iPhone ricondizionati presentando la nuova Serie Premium. Si tratta di una particolare categoria di iPhone ricondizionati caratterizzati da condizioni eccellenti, praticamente identiche ad un modello nuovo. Gli smartphone Serie Premium di Swappie sono già disponibili all’acquisto garantendo agli utenti la possibilità di poter contare su di un’ulteriore opzione per acquistare un iPhone. Ecco tutti i dettagli in merito alla nuova proposta di Swappie che mette a disposizione versioni simili al nuovo degli smartphone di Apple.

Swappie lancia gli iPhone ricondizionati Serie Premium: qualità al top, nessun segno di usura e batteria al 100%

I nuovi smartphone Serie Premium di Swappie rappresentano il meglio della gamma di iPhone ricondizionati dell’azienda, vero e proprio punto di riferimento del settore. I modelli inclusi in questa nuova serie, infatti, presentano “funzionalità ed estetica impeccabili” ed una “batteria al 100%”. Si tratta, quindi, di smartphone con caratteristiche praticamente identiche ad un modello nuovo.

Con la Serie Premium, inoltre, Swappie punta a risolvere le problematiche che, di solito, spingono gli utenti a preferire un modello nuovo ad uno ricondizionato, anche se in condizioni eccellenti. Secondo un sondaggio di Kantar, infatti, a far preferire il nuovo è la capacità della batteria (33%), la qualità funzionale di un nuovo smartphone (29%) e la mancanza di segni di usura (23%).

Gli iPhone che fanno parte della Serie Premium risolvono tutti e tre questi aspetti, garantendo una qualità al top, senza compromessi. Da notare, inoltre, che questa nuova gamma di smartphone ricondizionati non si limita ad un solo modello ma copre vari modelli di iPhone, dall’attuale top di gamma iPhone 14 Pro Max fino a smartphone meno recenti ma ancora validi come iPhone X e iPhone 8.

Swappie chiarisce, in ogni caso, che i prodotti della Serie Premium, per via dei requisiti molto stringenti per entrare a far parte di questa gamma, sono disponibili in quantità limitate rispetto agli altri iPhone ricondizionati disponibili in listino. Da notare, inoltre, che, a parità di modello, il passaggio da un iPhone in condizioni eccellenti ad uno della serie Premium comporta un costo aggiuntivo compreso tra 50 e 100 euro (si tratta di una semplice stima, il costo effettivo varia da modello a modello).

Per entrare a far parte della Serie Premium, inoltre, gli iPhone ricondizionati da Swappie sono sottopostati ad un procedimento composto da 52 passaggi che puntano a garantire la massima qualità del prodotto. La possibilità di accedere ad un modello ricondizionato e in condizioni praticamente identiche al nuovo permette di ottenere una riduzione del 78% delle emissioni di CO2.

Per consultare tutti i modelli di iPhone ricondizionati della Serie Premium è possibile dare un’occhiata direttamente allo store di Swappie tramite il link qui di sotto.

>> Scopri qui gli iPhone ricondizionati della Serie Premium di Swappie <<

Sami Marttinen, CEO e co-founder di Swappie. “I nostri clienti sono al centro di tutto ciò che facciamo e siamo determinati a rendere l’esperienza dei nostri servizi il più semplice e piacevole possibile. Crediamo fortemente che gli smartphone non abbiano una data di scadenza e siamo fiduciosi che l’aggiunta della Serie Premium alla nostra linea di prodotti aiuti ancora più utenti a sentirsi a proprio agio nell’acquistare un iPhone ricondizionato”

In occasione del lancio della Serie Premium dei suoi iPhone ricondizionati, Swappie annuncia anche una partnership con WRÅD che si occuperà della realizzazione di un a bag porta-iPhone. Questo pratico accessorio sarà realizzato in cotone recuperato dagli scarti di taglio derivanti dalla produzione di capi d’abbigliamento. Si tratta di un materiale particolarmente resistente e in grado di garantire una protezione aggiuntiva per il telefono.