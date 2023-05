La scorsa settimana Elon Musk, CEO di Tesla, ha dichiarato che la popolare azienda di auto elettriche avrebbe presto provato a cimentarsi nel mondo della pubblicità.

Ebbene, la divisione asiatica del produttore di auto ha pubblicato un video che alcuni addetti ai lavori hanno definito una sorta di primo tentativo del marchio di pubblicità reale, con l’obiettivo di realizzare annunci che assomiglino a “contenuti” più vicini alla vita di tutti i giorni.

Il primo annuncio pubblicitario di Tesla

Pubblicato attraverso l’account Twitter ufficiale di Tesla Asia, il video di due minuti è intitolato “Drive to Believe” ed è costituito dalla testimonianza di una cliente di Singapore che possiede la Model 3, che racconta la sua esperienza di acquisto e quelle che ritiene siano le migliori caratteristiche di questa berlina elettrica.

In particolare, l’attenzione viene posta su alcuni aspetti che la cliente ritene importanti, ossia che il veicolo elettrico fa sentire lei e la sua famiglia al sicuro durante gli spostamenti, che i bambini hanno molte opzioni di intrattenimento e che guidare un’auto elettrica elimina la necessità di recarsi in una stazione di servizio, dove ci sono cattivi odori e pericolosi fumi.

Drive to believe——why she chose Tesla? ❤️ pic.twitter.com/LXtGl15QUy — Tesla Asia (@Tesla_Asia) May 19, 2023

Si tratta di un primo passo nella direzione indicata dal CEO di Tesla Elon Musk meno di una settimana fa durante l’assemblea degli azionisti della società in Texas, quando ha annunciato di avere deciso di “provare un po’ di pubblicità e vedere come va”.

Solo che questo annuncio è stato pubblicato su uno dei canali ufficiali del produttore statunitense e raggiungerà in gran parte già clienti dell’azienda o, comunque, appassionati di questo brand. La vera sfida per il produttore statunitense è riuscire a conquistare chi ancora non si è avvicinato al mondo delle auto elettriche o coloro che sono proprio contrari a tale tipo di tecnologia.