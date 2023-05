Il Gruppo LEGO continua a rilasciare novità per la serie Icons, che sta per arricchirsi con una novità destinata a chi ha qualche capello grigio. Parliamo di LEGO Icons PAC-MAN Arcade, che ci offre un tuffo nel passato, nel pieno degli anni 80 e delle macchine arcade da sala giochi.

Dopo averci deliziato con le riproduzioni di Nintendo NES e Atari 2600, la compagnia di Billund porta nelle case dei fan, in particolare di quelli adulti, una riproduzione del cabinato che tanto ha spopolato negli anni 80, dedicato a uno dei personaggi più iconici della storia dei videogame.

LEGO Icons PAC-MAN Arcade

Realizzato in collaborazione con Bandai Namco per festeggiare il quarantatreesimo compleanno di PAC-MAN, da sempre impegnato nella lotta contro i fantasmini di uno dei videogiochi più celebri di tuti i tempi. A proposito, lo sapevate che per scegliere il colore giallo di PAQC-MAN, il suo creatore Toru Iwatani si è ispirato proprio al colore classico del Gruppo LEGO?

Il nuovo set, realizzato con 2.651 mattoncini, permette di ricreare un cabinato degli anni 80, ovviamente non funzionante, ma con un sistema meccanico, visibile rimuovendo il pannello posteriore, che permette di ricreare le scene del gioco, con l’eroe giallo intento a catturare quanti più fantasmi possibile.

Sopra al cabinato è possibile posizionare le versioni giganti di PAC-MAN, BLINKY e CLYDE, ma essendo staccate potete metterle anche qualsiasi altra parte della casa. Nel set è incluso anche il necessario per creare una piccola scena con una minifigure che gioca con il cabinato di PAC-MAN, ideale per essere messa nella vostra città LEGO o esposta a fianco del set completo. E grazie a un mattoncino colorato è possibile illuminare la fessura per le monete, per dare un ulteriore tocco di realismo al set.

LEGO Icons PAC-MAN Arcade sarà in vendita a partire dal 4 giugno al prezzo di 269,99 euro, su LEGO.COM e nei LEGO Store. Gli iscritti al programma VIP avranno la possibilità di acquistare il set in anteprima a partire dal primo giugno.

Ricordiamo che a partire dal 5 giugno sarà possibile acquistare anche il nuovo set dedicato a Batman e che dal primo giugno gli utenti VIP potranno acquistare il set Mercati di Ninjiago City, il più grande mai realizzato per questa linea di prodotti.