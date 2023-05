Negli ultimi mesi stiamo assistendo ad una vera esplosione dei servizi basati sull’Intelligenza Artificiale e il continuo aumento di aziende che la integrano nei rispettivi prodotti determina una crescita della domanda di chip che siano in grado di supportare tale tecnologia ed anche Meta ha visto in questo sviluppo del mercato una grande opportunità di crescita.

Il colosso dei social network, che di recente ha effettuato importanti investimenti nel settore dell’Intelligenza Artificiale, sta sviluppando un suo chip per supportare le applicazioni AI di prossima generazione, soluzione che dovrebbe essere molto più potente rispetto a quelle attualmente disponibili e che, pertanto, dovrebbe consentire a Meta di realizzare servizi ancora più avanzati.

Meta crede molto nell’intelligenza artificiale

Chiamato Meta Training and Inference Accelerator (MTIA), il nuovo chip del colosso dei social network è progettato per essere più efficiente e potente dei tradizionali processori AI.

Stando a quanto è emerso sino a questo momento, MTIA dovrebbe consentire all’azienda di Zuckerberg di sviluppare modelli di intelligenza artificiale più sofisticati, in grado di eseguire attività come l’elaborazione del linguaggio naturale, la computer vision e il machine learning.

In sostanza, grazie al suo nuovo chip, Meta potrebbe lanciare un’ampia gamma di nuovi prodotti e servizi basati sull’intelligenza artificiale, come un sistema capace di offrire consigli più accurati e personalizzati, soluzioni in grado di garantire miglioramenti nel rilevamento e nella prevenzione delle frodi, sistemi di servizio clienti migliorati, nuove esperienze per la realtà aumentata e la realtà virtuale.

MTIA rappresenta uno sviluppo significativo per il colosso statunitense, in quanto consentirà all’azienda di continuare ad esplorare le opportunità offerte dall’intelligenza artificiale e ad ampliare i suoi confini.

Questo chip svolgerà inoltre un ruolo chiave nelle ambizioni di Meta per il metaverso e negli sforzi del colosso dei social network volti a sviluppare nuovi prodotti e servizi basati sull’intelligenza artificiale.

Ricordiamo che Meta non è l’unica azienda che sviluppa i propri chip AI ed anche altri giganti della tecnologia come Google, Microsoft e Amazon stanno investendo molto in quest’area, che rappresenterà uno dei principali “campi di battaglia” per i prossimi anni.