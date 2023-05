Sono sempre più diffuse e ricercate dagli utenti, ma nella maggior parte dei casi sono ancora molto costose. Parliamo delle bici a pedalata assistita, le e-bike, che si trovano spesso in vendita a prezzi superiori ai 2.000 euro, soprattutto se parliamo di brand più conosciuti.

Vuol dire che non è possibile avere una e-bike senza spendere una fortuna? Assolutamente no, visto che è possibile dirigersi verso il mercato asiatico, che offre soluzioni decisamente più economiche che offrono comunque ottime opportunità a chi vuole trovare un buon compromesso tra qualità costruttiva e prezzo.

Ne sono un chiaro esempio le due e-bike che vi segnaliamo oggi, entrambe in vendita sullo store online TomTop che spedisce entrambi i modelli dal magazzino situato in Germania. Questo significa che non dovrete pagare alcun costo aggiuntivo all’arrivo della merce nel nostro Paese, né dazi doganali né adeguamenti IVA, sicuramente un bel risparmio rispetto ad altre alternative disponibili in Rete.

AVAKA R3, la city bike per tutti

Partiamo quindi con AVAKA R3, un e-bike ideale per muoversi in città, anche se gli pneumatici leggermente tassellati gli permettono di muoversi agevolmente anche sulle strade bianche. Dispone di un motore da 350 watt, situato nel mozzo posteriore e alimentato da una batteria da 36V/12,5 Ah che permette di raggiungere i 60-70 Km in modalità assistita. È possibile usare anche la modalità full electric, sfruttando l’acceleratore posto sul manubrio e vedendo scendere l’autonomia a 35 Km, ma in questo caso non potrete circolare sulle strade pubbliche. È comunque possibile scollegare l’acceleratore per rientrare nelle attuali normative.

Sul fronte della sicurezza troviamo freni a disco, di tipo meccanico, su entrambe le ruote, per garantire spazi di arresto molto ridotti in ogni situazione. Per quanto riguarda il cambio invece troviamo una singola corona anteriore e un pacco pignoni composto da sette elementi, una combinazione ideale per muoversi in città e superare anche qualche breve salita.

Dispone di uno schermo LCD a colori per visualizzare l’autonomia residua, la velocità, la distanza percorsa e numerose altre informazioni utili. È in vendita su TomTop a 852,48 euro in tre diverse colorazioni, bianca, verde e grigia. Il prezzo include, oltre all’IVA, anche le spese di spedizione.

WELKIN WKES002, adatta anche al fuoristrada

Il secondo modello di cui vi parliamo si chiama WELKIN WKES002 ed è una bici che dalle geometrie tradisce la sua vocazione avventurosa. Dispone di un motore da 250 watt, situato nel mozzo posteriore e assistito da una batteria da 48C/10Ah che garantisce circa 40 chilometri di autonomia in modalità assistita, mentre non è prevista la modalità full-electric. Questo significa che potrete utilizzarla liberamente anche sulle strade pubbliche senza alcuna limitazione.

Non solo strade cittadine però, ma anche strade sterrate, vista la presenza di una forcella anteriore ammortizzata e di una sospensione anche al posteriore, per offrire il massimo comfort di guida su ogni terreno, soprattutto quelli particolarmente sconnessi. Anche in questo caso abbiamo una singola corona anteriore e un pacco pignoni con 7 elementi al posteriore.

Completano la dotazione tecnica un doppio freno a disco meccanico e un controller intelligente con schermo LCD per visualizzare l’autonomia residua, la velocità, il livello di assistenza e la distanza percorsa. Attualmente potete acquistarla su TomTop a 1.065,61 euro, cifra che incluse IVA e spese di spedizione, nelle colorazioni nera e nera/rossa.

