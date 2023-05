TIM e Disney rinnovano la loro partnership che consente all’operatore di arricchire la sua offerta TIMVISION con Disney+, l’apprezzata piattaforma di streaming della casa produttrice americana. L’annuncio rappresenta un’ottima notizia per tutti gli utenti che affidandosi alle offerte combinate di TIMVISION hanno la possibilità di accedere a più servizi di streaming con una spesa complessiva ridotta. Vediamo i dettagli completi dell’annuncio di oggi di TIM.

TIM e Disney ancora insieme: le offerte TIMVISION con Disney+ continuano

TIM e Walt Disney Company Italia hanno rinnovato l’accordo per la distribuzione di Disney+ che continuerà ad essere parte integrante dell’offerta TIMVISION. Anche per il prossimo futuro, quindi, sarà possibile accedere ai contenuti della piattaforma di streaming di Disney con condizioni agevolate grazie alle promozioni di TIMVISION.

Anche se non è stata chiarita la durata dell’accordo, l’annuncio arrivato in queste ore rappresenta un’ottima notizia per tutti gli utenti che hanno già scelto o che sceglieranno una delle offerte TIMVISION. Queste soluzioni si integrano anche con le offerte di telefonia con la possibilità di accedere a pacchetti ancora più ricchi con condizioni vantaggiose.

Andrea Rossini, Chief Consumer, Small & Medium Market Officer di TIM, sottolinea: “Con TimVision mettiamo a disposizione di un pubblico sempre più ampio ed esigente la piattaforma streaming più completa del panorama televisivo italiano, un aggregatore di contenuti che offre il meglio dell’intrattenimento premium grazie a collaborazioni come questa”.

Daniel Frigo, Country Manager The Walt Disney Company Italy, Turkey, Israel & Greece, ha aggiunto: “Siamo felici di rinnovare la nostra collaborazione con TIM, continuando a offrire ai loro clienti il ricco catalogo Disney+. Un grande patrimonio di storytelling che da 100 anni contraddistingue la nostra Company e che, anche grazie all’offerta di general entertainment, è destinato a un pubblico sempre più ampio”.

Le offerte TIMVISION con Disney+ (e non solo) incluso

Le offerte TIMVISION garantiscono la possibilità di accedere a diversi servizi di streaming con un prezzo complessivo particolarmente conveniente. Tra le promozioni in corso in questo momento c’è TIMVISION Intrattenimento che include:

tutti i contenuti di TIMVISION

Disney+

Netflix con piano Standard

il TIMVISION Box

6 mesi di Amazon Prime gratis

L’offerta in questione prevede un costo di 19,99 euro al mese.

Da segnalare anche l’offerta completa proposta dall’operatore: si tratta di TIMVISION Gold che include:

tutti i contenuti di TIMVISION Intrattenimento (quindi anche Disney+, Netflix e 6 mesi di Amazon Prime)

DAZN con tutte le partite della Serie A e gli altri contenuti disponibili sulla piattaforma

Infinity+ con tutte le partite della Champions League e gli altri contenuti della piattaforma

Il costo è di 45,99 euro al mese con un risparmio di 30,96 euro al mese rispetto al costo dei servizi attivati separatamente.