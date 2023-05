È un buon momento per attivare un nuovo abbonamento a Sky: da oggi e fino al prossimo 21 maggio, infatti, per tutti i nuovi clienti che passano a Sky c’è la possibilità di attivare l’abbonamento con Sky TV e Netflix in un unico bundle a prezzo scontato. In più, con l’attivazione dell’offerta, c’è un bonus aggiuntivo: i nuovi clienti riceveranno un Buono Amazon da 75 euro una volta completata l’attivazione dell’abbonamento. Vediamo i dettagli della promozione Sky e come fare a richiedere l’offerta:

Sky TV e Netflix insieme a prezzo scontato e con buono Amazon in regalo

La nuova promozione lanciata da Sky è disponibile fino al prossimo 21 maggio. L’offerta è la seguente: il bundle comprende Sky TV, con tutto l’intrattenimento incluso nella programmazione Sky (serie TV, documentari, show etc.), e un abbonamento a Netflix. C’è anche la possibilità di accedere ai contenuti dell’abbonamento Sky tramite l’app Sky Go, disponibile su smartphone, tablet e PC.

L’offerta Sky descritta presenta un costo di 19,90 euro al mese per 18 mesi, scegliendo Netflix Base. In alternativa, è previsto un costo di 23,90 euro al mese andando a scegliere Netflix Standard (2 accessi in contemporanea alla piattaforma e contenuti in Full HD) oppure un costo di 27,90 euro al mese con Netflix Premium (4 accessi in contemporanea e contenuti in 4K).

In ogni caso, non ci sono vincoli alla fine del periodo promozionale. Una volta terminati i 18 mesi dell’offerta, infatti, sarà possibile scegliere di interrompere l’abbonamento oppure si potrà passare ad una nuova promozione a prezzo scontato, in base alle proprie preferenze e senza alcun costo o penale in caso di recesso.

Per tutti i nuovi clienti c’è un Buono Amazon da 75 euro che viene erogato una volta completata la procedura di attivazione dell’abbonamento. L’offerta è attivabile con Sky Q via Internet, con fruizione dei contenuti tramite la connessione Internet di casa e senza parabola, oppure con Sky Q via satellite, con collegamento satellitare. Il costo di attivazione è di 9 euro nel primo caso e 99 euro nel secondo.

Da notare, inoltre, che l’abbonamento è personalizzabile con l’aggiunta di altri pacchetti come Sky Cinema (+10 euro), Sky Kids (+5 euro), Sky Sport (+16 euro) e Sky Calcio (+5 euro). Per personalizzare e attivare l’abbonamento è possibile seguire il link qui di sotto. La promozione, come indicato in precedenza, sarà accessibile soltanto fino al prossimo 21 maggio.

>> Attiva l’offerta Sky con Buono Amazon incluso <<