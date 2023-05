WhatsApp Beta porta su macOS le chiamate di gruppo

Continuiamo a seguire con interesse il lavoro del team di sviluppatori di WhatsApp volto al miglioramento di questo servizio di messaggistica istantanea, ciò attraverso l’introduzione di nuove funzionalità e la risoluzione dei bug riscontrati, il tutto con l’obiettivo di garantire un’esperienza sempre più ricca.

E così nelle scorse ore è stata rilasciata una nuova versione beta di WhatsApp per macOS: stiamo parlando della versione 23.10.0.70.

Le novità della versione 23.10.0.70 di WhatsApp Beta per macOS

Il team di WhatsApp continua ad introdurre miglioramenti alle sue applicazioni desktop native ed ora si sta concentrando sulla funzionalità delle chiamate di gruppo.

Negli aggiornamenti precedenti era impossibile avviare una chiamata di gruppo, in quanto il pulsante era disabilitato o non funzionava e con questa nuova release alcuni utenti hanno finalmente la possibilità di sfruttare tale funzionalità.

Così come viene mostrato da questo screenshot, i tasti per le chiamate sono finalmente disponibili e lo staff di WABetaInfo conferma che è possibile avviare una chiamata di gruppo.

C’è da precisare che alcuni utenti potrebbero visualizzare un’icona diversa nell’intestazione della chat che combina le chiamate di gruppo e le videochiamate in un unico pulsante.

Inoltre, è possibile creare una nuova chiamata di gruppo con persone che non fanno parte dello stesso gruppo: aprendo la scheda delle chiamate e toccando il pulsante Crea chiamata si possono selezionare le persone che si desiderano aggiungere alla chiamata (è possibile selezionare fino a 7 persone in questa sezione ma fino a 32 persone possono unirsi alle chiamate audio di gruppo in un secondo momento).

Al momento non vi sono informazioni su quando questa funzionalità sarà messa a disposizione di tutti gli utenti.

Come scaricare le nuove versioni dell’app

Da qualche mese WhatsApp ha reso disponibile l’applicazione nativa per macOS e per installarla è sufficiente scaricare il file dmg dal sito ufficiale. Per ulteriori informazioni vi rimandiamo all’articolo dedicato.