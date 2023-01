Fino a oggi la beta di WhatsApp per macOS era accessibile solo da un numero ristretto di utenti tramite TestFlight, ma ora è finalmente disponibile per il download sul sito ufficiale, diventando accessibile per un pubblico più vasto con l’obiettivo di raccogliere un feedback più accurato.

La nuova applicazione di WhatsApp per macOS è un’app nativa creata con Mac Catalyst, quindi permette di sfruttare tutte le funzionalità offerte dall’app per iOS.

La nuova app nativa offre un’esperienza più fluida per gli utenti di WhatsApp su macOS, poiché è stata ottimizzata per sfruttare appieno l’hardware del Mac, inoltre in questa versione è stata introdotta una barra laterale e la possibilità di trascinare e rilasciare i file come in una tipica app Mac.

WhatsApp Beta per macOS da oggi è scaricabile dal sito Web

Se non siete riusciti a ottenere la beta dall’app TestFlight, ora potete installare l’app nativa scaricando il file dmg dal sito ufficiale. Dopo aver installato l’app è possibile collegare l’account sul proprio dispositivo Android o iOS a WhatsApp per macOS scansionando il codice QR.

Vale la pena ricordare che essendo ancora in versione beta, alcune funzionalità di questa versione di WhatsApp potrebbero non funzionare correttamente e altre funzionalità sono programmate per essere introdotte in futuro.

