Disponibile sul mercato da alcuni mesi, il Samsung Galaxy Book3 Ultra è il modello più completo della gamma Galaxy Book3 Series ed è stato da molti indicato come la risposta di Samsung al MacBook Pro da 16 pollici. Oggi, il notebook di Samsung è protagonista della sua prima vera offerta su Amazon.

In questo momento, infatti, il Samsung Galaxy Book3 Ultra con Intel Core i7 e scheda video NVIDIA RTX 4050 è disponibile al suo prezzo minimo storico, con un taglio del 37% rispetto al listino. In sconto c’è anche la variante top di gamma, con Intel Core i9 e NVIDIA RTX 4070. Vediamo i dettagli dell’offerta.

Samsung Galaxy Book3 Ultra in offerta ora su Amazon

Il Samsung Galaxy Book3 Ultra è protagonista di un’ottima offerta su Amazon. Entrambe le varianti del notebook di Samsung sono, infatti, proposte al prezzo scontato. L’offerta più interessante riguarda il modello base con processore Intel Core i7-13700H, 16 GB di memoria RAM e scheda video NVIDIA RTX 4050.

Questa versione del notebook è ora disponibile al prezzo scontato di 1.713,81 euro invece di 2.699 euro, che si traduce in uno sconto di quasi 1000 euro rispetto al listino. Da notare, inoltre, che per gli account abilitati ai pagamenti rateali c’è anche la possibilità di acquistare il Book3 Ultra in 12 rate senza interessi da 142,82 euro (senza finanziamenti o carte di credito, basta una qualsiasi carta di debito).

Per accedere all’offerta è possibile seguire il link qui di sotto.

Da valutare anche la possibilità di acquistare la versione top di gamma del Samsung Galaxy Book3 Ultra. In questo caso, il notebook è dotato del processore Intel Core i9-13900H che viene supportato da 32 GB di memoria RAM e dalla scheda video NVIDIA RTX 4070. Il prezzo è di 3.199 euro invece di 3.499 euro. Anche per questa variante c’è la possibilità di acquisto in 12 rate mensili, senza interessi. L’offerta è disponibile di seguito:

Entrambe le versioni del Samsung Galaxy Book3 Ultra sono dotate di un display Dynamic AMOLED da 16 pollici con risoluzione di 2.880 x 1800 pixel con refresh rate di 120 Hz. Da notare anche la presenza di una memoria SSD da 512 GB per lo storage (ma c’è un secondo slot libero). La tastiera è in versione full size, con retroilluminazione e layout italiano. C’è anche il supporto alla connettività Wi-Fi 6E. Da notare anche una webcam 1080p.

Il notebook può contare su di una batteria da 76 Wh e su di un caricatore da 100 W. La dotazione di porte è completa e include HDMI, USB-A, slot per microSD e due porte Thunderbolt 4. Il sistema operativo è Windows 11 ed è possibile sfruttare appieno tutti i servizi Samsung per accedere alle potenzialità dell’ecosistema della casa coreana. Il Book3 Ultra pesa appena 1,79 chilogrammi.