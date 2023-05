Per questo weekend, fino al prossimo 15 di maggio, è possibile acquistare a prezzo scontato i modelli della gamma di TV OLED 2022 di Samsung beneficiando di uno sconto del 20% a cui si somma un extra sconto del 5%. Le offerte sono proposte dal Samsung Shop. Vediamo, quindi, tutti i dettagli in merito alla promozione in corso per questo week end sui TV OLED di Samsung.

TV OLED di Samsung: ecco l’offerta del Samsung Shop

Fino al prossimo 15 di maggio è possibile sfruttare una promozione esclusiva lanciata dal Samsung Shop per la gamma di TV OLED 2022 e, in particolare, per il modello S95B, disponibile nelle varianti da 55 pollici e 65 pollici. Utilizzando il codice sconto SPECIALOLED (valido su tutta la gamma di TV OLED Samsung fino al prossimo 5 giugno) sarà possibile ottenere uno sconto del 20%.

Fino al prossimo 15 maggio, però, sulle due varianti del modello S95B è disponibile uno sconto extra del 5%. I TV OLED Samsung in offerta sono modelli di fascia altissima. La versione da 55 pollici è disponibile a 2.149 euro mentre quella da 65 pollici ne costa 3.499 euro. Poter contare su di uno sconto del 20% più un ulteriore 5% rappresenta, quindi, l’occasione giusta per completare l’acquisto con un risparmio notevole.

>> Acquista il TV OLED S95B 2022 di Samsung a prezzo scontato <<

Per i TV in offerta sul Samsung Shop c’è la possibilità di beneficiare della consegna gratuita (anche per i modelli più grandi). Da notare, inoltre, la possibilità di acquisto con finanziamento a tasso zero e prima rata a luglio. In alternativa, si può completare l’acquisto optando per il pagamento in 3 rate senza interessi, pagando con Klarna o PayPal.

Ricordiamo, inoltre, che sul Samsung Shop è in corso la Gaming Week con tante offerte disponibili per un periodo di tempo limitato sui Galaxy Book, sui monitor e su altri dispositivi della casa coreana. Per saperne di più potete dare un’occhiata al link qui di sotto. Le offerte in questione terminano il 14 maggio.

