Il Samsung Shop lancia oggi nuove offerte: fino al prossimo 14 di maggio, infatti, è in corso la Gaming Week con varie promozioni da sfruttare per acquistare un notebook, un monitor o uno Smart TV a prezzo scontato. In più, ci sono diverse altre offerte da tenere d’occhio che consentono l’accesso ad uno dei prodotti della gamma Samsung a prezzo ridotto. Vediamo i dettagli completi.

C’è la Gaming Week sul Samsung Shop: ecco le offerte in corso

È il momento di sfruttare le offerte del Samsung Shop. Fino al prossimo 14 di maggio, infatti, è possibile ottenere degli sconti aggiuntivi su svariati modelli della gamma Samsung. In particolare, è possibile usare il codice sconto GAMERS per ottenere uno sconto del 15% su tanti modelli di Smart TV e monitor disponibili sullo shop della casa coreana. Da non perdere è anche la possibilità di ottenere uno sconto del 20% sulla gamma di TV OLED 2022 con il codice SPECIALOLED. Per sfruttare i codici sconto è sufficiente copiarli e aggiungerli poi nell’apposito campo dedicato presente nel carrello.

Con la Gaming Week, però, le offerte del Samsung Shop non si fermano qui: tutta la gamma Galaxy Book3 Series è disponibile a prezzo scontato oppure con possibilità di puntare sulla formula Samsung Smart Upgrade per un noleggio fino a 40 mesi. Da segnalare anche l’offerta per il top di gamma, il potente Galaxy Book3 Ultra con Core i9 e RTX 4070. Un’altra promozione da tenere d’occhio è riservata agli utenti che acquisteranno un monitor Galaxy Odyssey: in questo caso, infatti, Samsung offre uno sconto del 20% anche sulle memorie SSD.

Per un quadro completo sulle promozioni è possibile fare riferimento al link qui di sotto. Ricordiamo che i prodotti disponibili sul Samsung Shop sono acquistabili in 3 rate senza interessi (con Klarna o PayPal) oppure con finanziamento mentre la consegna è sempre gratuita. Per sfruttare tutte le offerte c’è tempo fino al prossimo 14 di maggio.

>> Scopri qui tutte le offerte della Gaming Week del Samsung Shop <<