Nella giornata di ieri Alpine ha svelato A290 beta, un’auto elettrica in versione concept (come intuibile dalla β) basata sulla futura Renault 5 elettrica che già getta il guanto di sfida alla 500e Abarth. Le due hanno in comune principalmente la concezione, la filosofia: perché da una parte sono delle city car tutto pepe dedicate a chi ama la guida sportiva, e dall’altra il fatto che per le due divisioni sportive di FIAT e di Renault, Abarth e Alpine rispettivamente, rappresentano entrambe una prima volta nel settore delle auto elettriche.

Rispetto alla 500 Abarth elettrica dovrebbe essere un bel po’ più potente, ma dell’italiana lo stesso amministratore delegato di Stellantis Olivier François mesi fa aveva già anticipato che in futuro sarebbero arrivate delle nuove Abarth elettriche, comprese delle simil 595 e 695 a batteria. E visto che questa versione sportiva della Renault 5 elettrica è per ora un prototipo, la sfida è sul tavolo e prevista fra non molto.

Nei dettagli della Renault 5 elettrica sportiva in versione Alpine A290 Beta

Alpine è una storica casa automobilistica francese facente parte del gruppo Renault, tornata nel 2012 dopo circa 17 anni di chiusura dal 1995. Alpine A290 beta rappresenta per il marchio un’ulteriore rinascita, perché come anticipato è la prima auto concept elettrica della Casa, una sportiva che vedremo sul mercato già il prossimo anno. Nonostante il design particolarmente futuristico e originale non si tratta dunque di un semplice esercizio di stile, ma di un prototipo in versione beta, quindi semplicemente da affinare in attesa della versione definitiva che aggredirà il mercato nel 2024.

Non soltanto esteticamente questa versione sportiva della Renault 5 elettrica si mostra molto corsaiola, con spoiler, elementi in fibra di carbonio per le parti inferiori, cerchi grandi da 20″ e una carrozzeria più muscolosa e aerodinamica rispetto al modello da cui deriva. Parlando di dimensioni, si tratta di un’auto che misura 4,05 metri di lunghezza, è larga 1,85 metri e alta 1,48 m.

Fra le particolarità di Alpine A290 Beta spiccano ad esempio i fari anteriori supplementari a LED, gli interni particolarmente poveri di elementi proprio in accordo con il concetto di sportività, ma molto minimalisti e sportiveggianti, quasi fantascientifici considerando le forme del volante e dei sedili contenitivi (uno davanti al centro e due dietro), per non parlare dell’atmosfera che le dona l’illuminazione a LED. Pigiando il pulsante rosso con su scritto OV (Overtake, cioè sorpasso), l’auto fornisce peraltro una potenza extra per 10 secondi in pieno stile Formula 1.

Per quanto riguarda le motorizzazioni disponibili il costruttore non ha comunicato dati ufficiali, ma sappiamo che la trazione è anteriore e che si dovrebbero superare abbondantemente i 200 cavalli secondo quanto suggerito dalla stampa del settore.

Si parla di prezzi fra 40 e 50 mila euro per la versione di serie di Alpine A290, prezzo che la porrebbe poco sopra i 37.950 euro della Abarth 500e, auto che come anticipato è molto meno futuristica e (si vocifera) meno potente rispetto a questa versione sportiva della Renault 5 elettrica.

Ma ne sapremo di più nei prossimi mesi, quando il Gruppo Renault condividerà maggiori dettagli su questa nuova hot hatch a batteria che arriverà sul mercato nella versione definitiva nel 2024.

