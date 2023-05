I pannelli dei monitor generalmente affaticano la vista quando vengono utilizzati per lunghi periodi, a differenza dei pannelli e-Ink. Dato che queste due tecnologie hanno sia vantaggi che svantaggi, Philips ha deciso di offrirle entrambe in un unico monitor.

Recentemente la società ha lanciato il monitor Philips 24B1D5600 che in realtà è composto da due pannelli completamente diversi.

Il nuovo monitor Philips offre un pannello LCD da 24 pollici e un display e-Ink da 13 pollici fissato in modo permanente sul lato destro tramite una cerniera che consente di ruotarlo fino a 45 gradi.

Questo particolare monitor consente ad esempio di utilizzare lo schermo e-Ink per visualizzare un documento o informazioni statiche e il display LCD principale per tutto il resto, in modo da salvaguardare parzialmente gli occhi.

Il pannello LCD del monitor Philips 24B1D5600 ha una risoluzione Quad HD e una frequenza di aggiornamento di 75 Hz, mentre il pannello e-Ink ha una risoluzione di 1200×1600 con un rapporto 4:3 verticale e supporta la scala di grigi a 4 bit che dovrebbe essere sufficiente per visualizzare il testo in modo uniforme.

Una soluzione del genere è stata già utilizzata in prodotti come smartphone e notebook, ma finora non era mai stata applicata a un monitor.

Il monitor Philips 24B1D5600 è attualmente disponibile in Cina a un prezzo corrispondente a circa 850 dollari, ma non è chiaro se la società prevede di lanciare il prodotto anche in altri mercati, dove i prezzi possono variare anche di molto.

Leggi anche: Migliori monitor, ecco i nostri consigli per l’ufficio, il gaming e la grafica