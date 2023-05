Se vi piace pedalare per rilassarvi o per migliorare il vostro stato di forma, ma il tempo a disposizione è poco e la voglia non è sempre al top, la soluzione ideale è quella di scegliere una bici a pedalata assistita, in grado quindi di ridurre la fatica e migliorare i risultati. In questo modo sarete stimolati maggiormente a muovervi e a fare attività fisica, con indubbi benefici per il vostro corpo.

Se vi piace affrontare qualche salita, strade bianche e percorsi misti, la scelta migliore è quella di una bici con motore centrale, in grado di alleggerire la pedalata in ogni situazione. Allo stesso modo è indispensabile un buon sistema di ammortizzatori, per aumentare il comfort e rendere più piacevole la pedalata.

Tutte queste caratteristiche le ritroviamo in GOGOBEST GM27, in offerta limitata oggi su TomTop, con un codice sconto esclusivo che riduce ulteriormente il prezzo di vendita finale. Tale cifra include anche le spese di spedizione dal magazzino in Germania, e l’IVA, per cui non avrete alcun costo aggiuntivo.

GOGOBEST GM27

La proposta di TomTop è relativa a un modello di GOGOBEST, uno dei pochi produttori cinesi a offrire bici con motore centrale. Parliamo di una unità da 350 watt, in grado di assistere l’utente fino a 25 Km/h, nel pieno rispetto quindi della normativa italiana. La batteria da 48V/10Ah permette di raggiungere agevolmente i 50 Km con una singola carica, anche se si tratta di un dato che può variare a seconda del percorso, della velocità e del peso dell’utente.

Non sono presenti acceleratori e la bici non funziona senza pedalare, quindi potete utilizzarla senza alcun problema sulle nostre strade, senza temere di essere multati. Abbiamo un doppio freno a disco idraulico che garantisce spazi di frenata ridotti e una doppia sospensione a olio per migliorare il comfort in ogni situazione.

Le ruote da 27,5 x 3 pollici sono perfette per un uso “enduro”, con ottima manovrabilità e stabilità anche sui terreni più insidiosi. Non manca il computer di bordo per conoscere velocità, autonomia, livello di assistenza e molto altro. La batteria inoltre può essere rimossa per rendere più semplice la ricarica in casa come in ufficio.

Potete acquistare GOGOBEST GM27 su TomTop al prezzo di 1.627,49 euro utilizzando il codice sconto TORTYSY.

