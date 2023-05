Continuano le novità del Gruppo LEGO, che in questo 2023 sembra non conoscere momenti di pausa. Mentre sul sito stanno andando in scena le offerte legate all’universo di Star Wars, a Billund, sede storica del gruppo, è stata annunciata la linea LEGO DREAMZzz.

Si tratta di una nuova serie di prodotti che danno vita al mondo dei sogni dei bambini ma non solo, con una nuova serie animata e tanti set pronti a esprimere tanta creatività. Una recente ricerca a livello mondiale, che ha coinvolto oltre 23.000 bambini, rileva che quasi il 70% prova quotidianamente delle emozioni molto complesse e che uno su quattro sostiene che queste emozioni, come stress e solitudine, sono da ricondurre al massiccio utilizzo di social media e quanto accade nel mondo.

Va però detto che il 68% degli intervistati credono che i sogni siano importanti e che li aiutino a essere molto più creativi, riprendendo di fatto quanto affermano gli esperti del sonno, secondo cui i sogni aiutano a elaborare le emozioni più complesse.

Si inserisce proprio in questo contesto la nuova serie LEGO DREAMZzz che rappresenta in modo fedele l’immaginazione dei giovani sognatori. A partire al 15 maggio, dal lunedì al venerdì alle 16:25 andrà in onda su Boing la nuova serie animata, composta da 10 episodi che dal 29 maggio saranno visibili anche su Cartoon Network. Sempre dal 15 maggio invece potrete vedere gli episodi in streaming su Amazon Prime Video e Netflix. Ad agosto poi arriverà la seconda parte della serie, insieme a tante novità che faranno la gioia degli appassionati LEGO.

Con LEGO DREAMZzz entrate nel mondo dei sogni

La serie animata racconta le avventure di cinque compagni di scuola Mateo, Izzie, Cooper, Logan e Zoey, che entrano in un’agenzia segreta e imparano a viaggiare nel mondo dei sogni usando il potere dell’immaginazione. Lo scopo della loro missione è quello di sconfiggere Re Nightmare e impareremo a conoscere meglio tutti i personaggi nei primi 10 episodi, della durata di 22 minuti ciascuno.

La ricerca, su cui si è basata LEGO per sviluppare la serie LEGO DREAMZzz, afferma che oltre il 20% dei bambini tra i 6 e i 12 anni ha degli incubi notturni che finiscono poi per influenzare il resto della giornata. Allo stesso modo però il tempo passato a giocare influisce sulla qualità dei sogni, tanto che l’86% degli intervistati prova emozioni positive che si porta anche dopo essersi svegliato. I bei sogni stimolano la creatività e due bambini su tre usano le idee che hanno avuto in sogno, dimostrando quindi l’importanza di questo momento.

Cerim Manovi, Creative Director della linea LEGO DREAMZzz, sostiene:

“LEGO DREAMZzz™ è la nostra prima linea che celebra il meraviglioso mondo dei sogni ed esplora ciò che accade quando questi diventano realtà: i bambini diventano supereroi e la creatività un superpotere! Vogliamo che i bambini possano dare vita ai loro sogni più fantastici e che esprimano la vera forza dell’immaginazione creativa mentre sognano. Questo è solo l’inizio!”

L’importanza dei sogni è confermata anche da Shelby Harris, psicologa ed esperta del sonno, che ha collaborato con il Gruppo LEGO:

“I bambini sono sognatori e amano sperimentare, ma con l’età le pressioni della società iniziano a confinarli e a limitare la loro immaginazione. Sognare è un atto universalmente condiviso e con l’aumento dello stress e delle richieste nella vita quotidiana, incoraggiare e stimolare il gioco e la creatività è sempre più importante. La ricerca ha dimostrato chiaramente che i bambini che hanno tempo libero aumentano la frequenza dei sogni e, di conseguenza, si sentono più felici e fantasiosi. È bello vedere contenuti come LEGO DREAMZzz™, che mostrano ai bambini come l’oggetto dei nostri sogni possa essere utilizzato nel mondo reale per aiutarli a raggiungere il loro pieno potenziale creativo“

Una linea dedicata ai bambini quindi, ma che non potrà che piacere anche a quei bambini un po’ cresciuti che continuano a sognare e a cercare il bello della vita, sfruttando l’immaginazione per liberare la propria creatività. Qui sotto potete ammirare un’ampia galleria con le novità, ben dieci set, che arriveranno nel mese di agosto su LEGO.com e nei LEGO Store.

Per maggiori dettagli, così come per le anticipazioni su prezzi, vi rimandiamo alla sezione dedicata a LEGO DREAMZzz sul sito ufficiale.