Nonostante il grande impegno del team di Microsoft per rendere Windows 11 più popolare, ad oggi questa versione del sistema operativo del colosso di Redmond non ha ancora ottenuto i risultati sperati dall’azienda statunitense.

Ed è anche per tale motivo che gli sviluppatori continuano a lavorare al suo miglioramento, provando a studiare delle funzionalità che possano invogliare chi ancora utilizza Windows 10 ad effettuare l’upgrade alla nuova versione.

Più pubblicità su Windows 11

Tra le novità in fase di lavorazione vi è una schermata Home all’interno del menu delle Impostazioni di Windows 11 che avrà il compito di fornire agli utenti informazioni sui vari servizi offerti (con particolare riferimento a quelli a pagamento, come ad esempio Microsoft 365).

E, stando a quanto è possibile apprendere, in futuro si faranno sempre più frequenti gli annunci pubblicitari volti a conquistare coloro che non hanno ancora stipulato un abbonamento Office o ai servizi cloud di Microsoft.

Così come viene messo in evidenza da Albacore su Twitter, nella prossima pagina Home del menu delle Impostazioni ci sarà più spazio dedicato ai servizi opzionali offerti dal colosso di Redmond:

Al momento, tuttavia, non è ancora chiaro quali informazioni utili per gli utenti che hanno sottoscritto uno o più servizi a pagamento di Microsoft verranno visualizzate nella sezione “Home” delle impostazioni.

C’è inoltre da considerare che le modifiche in questione sono attualmente in fase di test e sono nascoste nella versione canary di Windows 11 e non è ancora nemmeno certo se (e, soprattutto, quando) la pagina Home verrà introdotta ufficialmente.

Da questo punto di vista un ruolo importante potrebbe essere rivestito dai tester e dagli utenti Insider, i cui feedback potrebbero convincere gli sviluppatori del colosso di Redmond a ridurre al minimo la pubblicità, dedicando magari i loro sforzi ad altri aspetti del sistema operativo ancora da migliorare.

