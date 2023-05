Il turismo spaziale non è mai stato così fantasioso e ora punta a offrire dei lussuosi voli stratosferici in mongolfiera per ammirare il pianeta da una prospettiva che fino a non molto tempo fa era prerogativa degli astronauti.

La startup francese Zephalto ha collaborato con l’agenzia spaziale nazionale per sviluppare una capsula pressurizzata che verrà sollevata da un enorme pallone riempito di idrogeno o elio fino a raggiungere quota 25 chilometri per offrire ai facoltosi passeggeri una vista unica della terra.

La mongolfiera di Zephalto potrà alloggiare sei passeggeri e due piloti e decollerà dallo spazioporto francese, tuttavia l’azienda spera di espandere il suo accesso in tutto il mondo.

Il prezzo del biglietto partirà da 132.000 dollari a persona e il sito web della compagnia sta già accettando prenotazioni previo versamento di un anticipo di 11.000 dollari.

Zephalto spera di distinguersi dalla concorrenza offrendo ai suoi viaggiatori un’esperienza culinaria basata sulla raffinata cucina francese con vista sul cosmo insieme ai servizi VIP, come la possibilità di pubblicare le foto spaziali prima ancora di tornare sulla Terra.

Tutta l’esperienza durerà in totale sei ore: un’ora e mezza di salita, tre ore per bere, cenare, visitare gli interni e godersi lo spettacolo e un’altra ora e mezza per la discesa sulla terra ferma.

La società ha scelto 25 chilometri di altezza perché è l’altitudine ideale per poter ammirare la curvatura della Terra nella linea blu dall’oscurità dello spazio, ma senza l’esperienza della gravità zero.

Finora la compagnia ha effettuato tre voli di prova pilotati con il suo pallone stratosferico, anche se nessuno all’altitudine di 25.000 metri, tuttavia l’azienda deve prima ottenere la certificazione EASA (European Aviation Safety Agency) come aereo di linea commerciale. Zephalto punta a un massimo di 60 voli all’anno.

