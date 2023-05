Tra le offerte Unieuro della settimana c’è spazio per una proposta davvero interessantissima per tutti gli utenti alla ricerca di un nuovo notebook da gaming o anche di una workstation in grado di garantire tanta potenza. Per un periodo di tempo limitato, infatti, è possibile acquistare HP Omen 16 con uno sconto del 52%. La configurazione in offerta può contare su specifiche molto interessanti con il processore Ryzen 9 5900HX e la scheda video AMD Radeon RX 6600M. Il notebook viene proposto al prezzo scontato di appena 899 euro. Vediamo i dettagli completo sulla promozione appena lanciata da Unieuro:

HP Omen 16 con Ryzen 9 è in offerta da Unieuro: prezzo scontato del 52%

L’offerta dedicata ad HP Omen 16 (versione c0021nl) da parte di Unieuro è davvero imperdibile. Il notebook da gaming di casa HP viene proposto al prezzo scontato di 899 euro invece di 1.899 euro, con un taglio di prezzo del 52% rispetto al listino e con la possibilità di acquisto in 3 rate da 299 euro, senza interessi e costi aggiuntivi, con la possibilità di pagare tramite PayPal o Klarna. Da notare anche la possibilità di beneficiare della consegna gratuita.

La promozione permette di accedere a quello che, probabilmente, è il miglior notebook da gaming (o workstation dedicata alla produttività) in questo momento per rapporto qualità/prezzo. Il cuore del progetto è rappresentato dal processore AMD Ryzen 9 5900HX. Questo processore è dotato di architettura Zen 3 oltre che di 8 Core e 16 Thread, con la possibilità di spingersi fino ad una frequenza di clock 4,6 GHz, con un TDP di 45 W.

In termini di performance, la CPU di AMD è in grado di offrire una potenza di calcolo davvero importante. Su Cinebench R23, a titolo d’esempio, il Ryzen 9 di casa AMD sfiora i 14 mila punti in multi-core, superando nettamente l’Intel Core i9-11900H e l’Apple M1 Max ed avvicinandosi a CPU acquistabili con una spesa ben più alta di quella a cui viene proposto oggi il notebook di HP come Ryzen 9 6900HS, l’Intel Core i7-12800H e l’Apple M2 Max.

Per quanto riguarda la parte grafica, invece, troviamo la Radeon RX 6600M che se la gioca, vincendo in molte situazioni, con la NVIDIA RTX 3060 (scheda video proposta su laptop da oltre 1.000 euro). La combinazione CPU e GPU che caratterizza il laptop di HP è davvero interessantissima, assicurando prestazioni di livello assoluto ad un prezzo che per i notebook da gaming e le workstation portatili è da “fascia bassa”.

A completare le specifiche tecniche del laptop troviamo 16 GB di memoria RAM e 1 TB di SSD oltre al sistema operativo Windows 11 Home e al supporto alla connettività Wi-Fi 6E. Il laptop, inoltre, può contare su di un ampio display da 16,1 pollici con risoluzione Full HD (1920 x 1080 pixel) e refresh rate di 144 Hz. Da notare anche una batteria da 83 Wh oltre ad una ricca dotazione di porte (USB, USB-C, HDMI e Ethernet). Il notebook presenta un peso di 2,3 chilogrammi.

Per accedere all’offerta è possibile seguire il link qui di sotto, in modo da raggiungere subito la pagina dedicata all’ottimo HP Omen 16 di Unieuro e completare l’acquisto prima che l’offerta termini.

