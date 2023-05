L’applicazione Foto di Windows 11 si rinnova con un aggiornamento che promette di migliorare l’esperienza degli utenti nell’organizzazione, visualizzazione e condivisione delle immagini. La nuova versione dell’app 2023.11050.2013.0 introduce diverse novità, rispondendo alle richieste della comunità e offrendo un’esperienza sempre più completa e personalizzabile. In questo articolo esploriamo nel dettaglio le principali innovazioni introdotte dall’aggiornamento, che è al momento disponibile solo per coloro che hanno installato le versioni Insider nei canali Canary e Dev del sistema operativo di Microsoft.

L’app Foto di Windows 11 introduce una nuova esperienza di presentazione

Una delle funzionalità più richieste dagli utenti di Windows 11 è stata da sempre la possibilità di creare presentazioni in formato slideshow, per dare nuova vita alle proprie foto e trasformarle in racconti visivi coinvolgenti. Con questo aggiornamento l’app Foto di Windows 11 esaudisce tale richiesta, migliorando di gran lunga l’esperienza di presentazione. Grazie alle presentazioni animate, le immagini prenderanno vita attraverso una serie di transizioni fluide e accattivanti, che permettono di passare da una foto all’altra in modo del tutto armonioso. L’aggiunta di ben 25 colonne sonore originali tra cui scegliere consente inoltre di abbinare una traccia musicale alle proprie immagini, rendendo la presentazione ancora più adatta all’atmosfera che si vuole creare.

La barra di scorrimento della timeline migliora la visualizzazione delle foto

Un’altra attesa novità introdotta con questo aggiornamento e fortemente richiesta dai membri della comunità consiste nel ritorno della barra di scorrimento della timeline nelle gallerie “Tutte le foto”, “OneDrive” e “Foto iCloud”. Questo strumento, pensato per migliorare l’organizzazione delle immagini, permette di raggruppare le foto in base all’anno e al mese di scatto, offrendo una panoramica chiara e ordinata del proprio archivio fotografico. Grazie alla barra di scorrimento della timeline gli utenti potranno spostarsi facilmente lungo la linea temporale e individuare rapidamente le foto desiderate, senza dover scorrere manualmente tra migliaia di immagini. Ad aggiungersi a questo già di per sé enorme vantaggio, la timeline offre anche la possibilità di visualizzare le anteprime delle foto durante lo scorrimento, rendendo ancora più immediato il processo di selezione.

Un altro aspetto importante introdotto con la nuova versione della barra di scorrimento della timeline riguarda l’integrazione con i servizi di cloud storage OneDrive e iCloud. Grazie a questa funzionalità, gli utenti potranno accedere e gestire in modo del tutto semplice e veloce tutte le foto presenti nei propri account di cloud storage, indipendentemente dal dispositivo o dalla piattaforma utilizzata per scattarle o archiviarle.

Spot Fix consente di rimuovere le imperfezioni

L’aggiornamento dell’app Foto non si limita alle sole funzionalità legate alla visualizzazione e all’organizzazione delle immagini, ma si estende anche al miglioramento della qualità delle foto stesse. Una delle nuove caratteristiche più interessanti riguarda il miglioramento della qualità delle foto attraverso la funzione “Spot Fix“. Questa nuova funzione non è altro che uno strumento di fotoritocco intelligente che consente agli utenti di eliminare facilmente imperfezioni o aree indesiderate presenti nelle immagini, come macchie, oggetti estranei, occhi rossi o qualsiasi altro elemento che possa compromettere l’estetica della foto. Grazie a un algoritmo avanzato, la funzione “Spot Fix” è in grado di analizzare l’area circostante all’imperfezione e sostituirla con un campione appropriato, per un risultato finale che non risulti artificiale ma, al contrario, naturale.

L’utilizzo di “Spot Fix” è estremamente intuitivo e accessibile anche ai meno esperti di fotoritocco: sarà sufficiente infatti selezionare l’area da correggere e l’applicazione provvederà automaticamente a rimuovere l’imperfezione. Inoltre, come è possibile notare dall’immagine qui sotto, tra le funzioni disponibili è presente quella che permette agli utenti di regolare manualmente la dimensione dello strumento e il livello di intensità dell’effetto, in modo da ottenere una correzione su misura e adatta alle proprie esigenze.

Altre correzioni e miglioramenti dell’aggiornamento

Il miglioramento automatico è ora disponibile senza dover installare il componente aggiuntivo da 93 MB;

Quando si importano foto da dispositivi esterni, è ora possibile trascinare e rilasciare per scegliere le foto desiderate e utilizzare la levetta rapida per confermare i file selezionati;

Le foto iCloud nascoste non vengono più visualizzate nella galleria;

È stato risolto un problema per cui l’audio dei file video veniva disattivato per impostazione predefinita. L’app ora riproduce l’audio per impostazione predefinita e mantiene le impostazioni dell’utente per tutti i video;

Copiando e incollando una foto dall’app Foto in Outlook e Teams ora l’immagine viene inserita in linea per impostazione predefinita invece di aggiungere un allegato;

Selezione multipla delle foto: tenendo premuto il tasto MAIUSC mentre si selezionano le foto nella galleria, ora si selezionano più foto consecutive in fila; tenendo premuto il tasto CTRL si selezionano più foto non consecutive.

Come ottenere le nuove funzioni dell’app Foto

Come detto in apertura, questo aggiornamento è disponibile solo per gli utenti Insider che hanno installato Windows 11 in uno dei due canali Canary o Dev. Oltre a questo importante prerequisito, per usufruire di queste nuove funzionalità e migliorie è necessario aggiornare l’app Foto alla versione 2023.11050.2013.0 o successive dal Microsoft Store. Dopo aver effettuato l’aggiornamento, gli utenti potranno sperimentare in prima persona le innovazioni introdotte e scoprire quanto esse possano arricchire l’esperienza di gestione delle proprie immagini.

