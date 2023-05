WhatsApp, la popolare app di messaggistica istantanea di proprietà di Meta, sta continuando a evolversi per soddisfare le esigenze dei suoi utenti, con l’introduzione di nuove funzioni e opzioni di personalizzazione. In particolare, l’azienda ha recentemente rilasciato una versione beta della sua applicazione nativa per Windows che include interessanti aggiornamenti e migliorie rivolte soprattutto alla modifica personalizzata dell’estetica dell’app. Ma andiamo con ordine e vediamo le novità introdotte con l’ultimo update in versione beta dell’app desktop.

Ecco le novità della versione 2.2316.2.0 di WhatsApp Beta per Windows

WhatsApp, l’app di messaggistica istantanea più utilizzata al mondo, non smette mai di sorprendere i suoi utenti con nuove funzionalità e miglioramenti continui. Dopo aver lanciato la versione beta 2.2316.2.0 dell’app nativa per Windows tramite il canale ufficiale del Microsoft Store, gli sviluppatori hanno introdotto alcune novità significative, tra cui la possibilità di riprodurre messaggi vocali al di fuori delle chat e di personalizzare lo sfondo delle conversazioni. Quest’ultimo aggiornamento conferma l’impegno di WhatsApp nel migliorare la propria applicazione nativa per Windows, offrendo un’esperienza sempre più completa e personalizzabile. Tra le nuove funzioni, spicca la possibilità di ascoltare i messaggi vocali direttamente dalla lista delle chat senza dover aprire la conversazione specifica, garantendo maggiore praticità e velocità nell’utilizzo dell’app.

Ma la vera novità riguarda la personalizzazione degli sfondi delle chat, una funzione molto attesa dagli utenti. Dopo aver installato l’aggiornamento, gli utenti possono accedere alle impostazioni dell’applicazione per modificare lo sfondo di tutte le chat contemporaneamente, scegliendo tra una serie di colori predefiniti. Inoltre, è possibile aggiungere o rimuovere il doodle di WhatsApp per rendere ancora più unico e personale lo sfondo delle conversazioni. Nonostante questa novità sia sicuramente apprezzata dagli utenti, la funzione presenta ancora alcune limitazioni. Al momento, infatti, non è possibile selezionare uno sfondo personalizzato, ma solo optare per i colori predefiniti offerti dall’app. Ad aggiungersi a ciò, al momento non è ancora possibile impostare uno sfondo diverso per ogni chat specifica, ma soltanto applicare lo stesso sfondo a tutte le conversazioni.

Tuttavia, si tratta solo della prima versione di questa funzionalità, e ci aspettiamo che WhatsApp continui a lavorare per implementare ulteriori miglioramenti e opzioni di personalizzazione. Nel prossimo futuro, potremmo assistere al rilascio di nuove funzioni che consentiranno agli utenti di scegliere sfondi personalizzati e diversi per ciascuna chat, rendendo l’esperienza di utilizzo dell’app ancora più unica ed estremamente personalizzata.

Nel momento in cui scriviamo, la possibilità di cambiare lo sfondo delle chat è disponibile solo per alcuni beta tester che hanno installato l’ultimo aggiornamento di WhatsApp beta per Windows dal Microsoft Store. Se non visualizzate questo aggiornamento nel Microsoft Store, non preoccupatevi: verrà distribuito progressivamente ad altri utenti nei giorni successivi per poi, come ci ha abituato il team di sviluppo dell’app di messaggistica istantanea, arrivare anche nella versione stabile dell’app nel corso delle prossime settimane.

Come scaricare le nuove versioni dell’app desktop

Se desiderate provare in anticipo le varie novità di WhatsApp Beta per Windows potete scaricare l’ultima versione disponibile direttamente dal Microsoft Store seguendo questo link. La versione stabile, invece, può essere scaricata seguendo questo link.

Se invece preferite WhatsApp Desktop, potete aderire al relativo programma beta installando l’ultima versione disponibile, che può essere scaricata dai device basati su Windows (qui) e su macOS (qui).

Potrebbe interessarti anche: le nostre guide di WhatsApp