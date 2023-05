È arrivato il momento di acquistare il Samsung Galaxy Book3 360. Il convertibile con Windows 11 di casa Samsung è protagonista di una serie di offerte davvero interessanti, sia nella variante da 13,3 pollici che in quella da 15,6 pollici. Le offerte in questione arrivano da Unieuro ed Amazon e rappresentano l’occasione giusta per acquistare uno dei modelli di riferimento della gamma Galaxy Book3. Rispetto al listino, si arriva ad uno sconto massimo del 41%. Ecco i dettagli sull’offerta dedicata al notebook di Samsung.

Samsung Galaxy Book3 360: offerte da non perdere da Amazon e Unieuro

Tra le migliori offerte del momento per il settore dei notebook Windows c’è ampio spazio per il Samsung Galaxy Book3 360. Il convertibile di casa Samsung è, infatti, proposto in forte sconto da Unieuro, per la versione da 13,3 pollici, e da Amazon, per la versione da 15,6 pollici. Il modello è dotato di una scheda tecnica completa in cui spicca un display AMOLED con risoluzione Full HD e supporto touch (come detto in precedenza, la diagonale è da 13,3 pollici oppure 15,6 pollici).

A gestire il funzionamento del convertibile c’è il processore Intel Core i5-1340P appartenente alla 13° generazione di processori Intel Core e dotato di architettura ibrida con 4 Core Performance e 8 Core Efficient oltre che di GPU Iris Xe. A completare la scheda tecnica troviamo 8 GB di memoria RAM e 512 GB di SSD. In confezione c’è anche la S-Pen, accessorio fondamentale per garantire una marcia in più in termini di produttività, sfruttando al meglio il display touch.

Ottima è anche la dotazione di porte con una HDMI ed una USB-3.2 Type A oltre ad una Thunderbolt 4 e ad una USB-C. C’è spazio anche per uno slot per microSD e per il jack da 3,5 mm. Il modello da 13,3 pollici pesa appena 1,2 chilogrammi mentre quello da 15,6 pollici arriva a soli 1,5 chilogrammi. La tastiera è retroilluminata (il modello da 15,6 pollici ha anche il tastierino numerico).

Passiamo ora alle offerte: il Samsung Galaxy Book3 360 da 13,3 pollici è disponibile in offerta da Unieuro che propone il convertibile al prezzo scontato di 879 euro invece di 1.499 euro, con uno sconto del 41% oltre che con possibilità di acquisto in 3 rate senza interessi, pagando con PayPal o Klarna. Per accedere all’offerta c’è il link qui di sotto.

Su Amazon, invece, è possibile acquistare il modello da 15,6 pollici, più ingombrante ma decisamente più comodo per la produttività e la fruizione di contenuti multimediali grazie al pannello più grande. In questo caso, è di 1.058 euro (c’è uno sconto extra di 55 euro ottenibile semplicemente aggiungendo il modello al carrello) con uno sconto netto rispetto al listino di 1.599 euro.

Per gli account Amazon abilitati ai pagamenti rateali, inoltre, il Book 3 360 è disponibile anche con pagamento in 12 rate senza interessi. Per attivare questa modalità di pagamento non è necessario avere una carta di credito o attivare un finanziamento. Basta utilizzare una qualsiasi carta di debito. L’offerta è disponibile tramite il link qui di sotto.

Segnaliamo, inoltre, che su Amazon c’è anche il Galaxy Book3 da 15,6 pollici in offerta (la versione standard del notebook, con il display non touch). In questo caso, c’è il processore Intel Core i5 supportato da 8 GB di RAM a 899 euro oppure la variante con 16 GB di RAM che viene proposta a 999 euro. Per entrambe le versioni c’è la possibilità di acquisto in 12 rate mensili senza interessi.