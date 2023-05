Lo sapevate che bastano poco più di 13 euro, 13,05 euro per la precisione, per portarsi a casa una licenza di Office 2021 Pro su Godeal24? Lo store online ha lanciato una nuova campagna promozionale, che coincide con la festa dei lavoratori, che vi permette di portarvi a casa i principali software Microsoft, ma non solo, a prezzi decisamente imbattibili.

Anche se la tendenza è quella di acquistare una sottoscrizione a Microsoft 365, risulta sicuramente più conveniente portarsi a casa una licenza permanente, che non va rinnovata ogni anno e che può essere utilizzata senza limiti, godendo di tutti gli aggiornamenti che verranno rilasciati dal produttore, sia per correggere errori e vulnerabilità, sia per aggiungere nuove funzionalità.

E le offerte valgono anche se utilizzate un Mac e volete una licenza di Microsoft Office: la versione Home & Business 2021 costa meno di 38 euro e anche in questo caso è permanente, con il vantaggio di poter contare su un servizio di assistenza disponibile 24/7 per qualsiasi problema doveste incontrare.

Su Godeal24 potete ancora acquistare Windows 10, per aggiornare un vecchio PC non supportato da Windows 11, o perché preferite quella versione del sistema operativo. I prezzi in questo caso partono da appena 7 euro, e nel caso potete effettuare l’upgrade gratuito in un secondo momento, senza costi aggiuntivi.

In questi giorni sono attive alcune promozioni, senza che sia necessario utilizzare alcun codice sconto, che vi permettono di acquistare i software più utilizzati ai prezzi migliori. Tutte le licenze proposte da GoDeal24 sono originali al 100% e vi permettono di ricevere gli aggiornamenti finché saranno rilasciati da Microsoft o dai rispettivi produttori. Le pagate meno perché sono licenze “usate”, che vengono dismesse da aziende alle quali non servono più per svariati motivi.

E se al vostro nuovo PC serve la coppia Windows + Office potete incamerare un risparmio ancora maggiore sfruttando i tanti bundle messe a disposizione dallo store online. Una volta completato il pagamento, anche via PayPal, riceverete via mail le chiavi di attivazione insieme ai link per scaricare i file di installazione, tutto entro pochi minuti.

Tra le offerte attive anche alcune versioni alternative di Windows e software di produttività non inclusi nel pacchetto Office. In questo caso potete utilizzare il codice SG050 per ottenere uno sconto del 50% sul prezzo già scontato e portarvi a casa un risparmio senza precedenti.

Vi ricordiamo inoltre che Godeal24 non si occupa solo di prodotti Microsoft ma ha anche una vasta selezione di applicativi di vario genere, per tenere sempre in ordine il computer, per migliorarne le prestazioni e per gestire diversi tipi di file. Qui trovare una selezione insieme al link che vi porta alla pagina dedicata.

Altri strumenti>>>

Su Godeal24 potete quindi trovare i migliori prezzi del mercato, con la sicurezza di avere un servizio affidabile come confermano i giudizi lasciati su TrustPilot dai precedenti acquirenti. Il 98% si è infatti dichiarato entusiasta del servizio ricevuto, incluso quello di assistenza tecnica che risponde 24/7 a questo indirizzo email.

Informazione Pubblicitaria