Gli appassionati di Apple probabilmente conoscono l’iconico primo store fisico del colosso di Cupertino, l’Apple Tysons Corner, dal quale l’azienda ha dato il via ad un vero e proprio impero che abbraccia tutto il pianeta.

A distanza di 22 anni Apple ha deciso che è arrivato il momento di realizzare una sede completamente nuova per lo store del Tysons Corner per vendere i suoi iPhone e gli altri prodotti dell’azienda.

Apple rivoluziona il suo primo celebre store

Ad annunciarlo è stato lo stesso team del centro commerciale attraverso l’account ufficiale su Twitter, precisando che Apple inizia il suo prossimo capitolo con questo storico store, “con uno spazio appena reinventato in arrivo”.

Stando a quanto è possibile apprendere, lo store rimarrà all’interno del Tysons Corner Center e la nuova location si troverà al piano superiore, tra i negozi di due brand prestigiosi del calibro di Nespresso e Victoria’s Secrets (pare che ci siano diversi negozi vuoti tra la sede dell’Apple Store e l’esterno del centro commerciale e non è ancora chiaro se il colosso di Cupertino abbia deciso di occupare quelle posizioni).

Il 15 maggio del 2001, in un video dedicato al lancio di questo storico negozio, Steve Jobs lo ha introdotto con la celebre frase “Questo è il nostro store” e quattro giorni dopo, una volta aperto ufficialmente, ha letteralmente rivoluzionato il modo in cui i clienti hanno acquistato i prodotti Apple e ricevuto assistenza per i dispositivi acquistati, modificando in modo permanente il panorama della vendita al dettaglio fisica.

Non è certo un segreto, infatti, che gli store fisici del colosso di Cupertino siano stati spesso presi come veri e propri punti di riferimento dalle varie aziende della concorrenza, in quanto sono ritenuti dagli utenti uno dei punti di forza dell’esperienza offerta da Apple ai suoi clienti.

A questo punto non ci resta che attendere l’apertura del nuovo store del colosso statunitense per scoprire cosa cambierà e quali sono i progetti dell’azienda.