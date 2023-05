Il mese di maggio è iniziato con le “Mega Offerte” dell’Acer Store che si conferma ricco di opzioni da sfruttare per poter acquistare un nuovo notebook a prezzo scontato. Fino al prossimo 15 di maggio, infatti, è possibile accedere a varie promozioni con tante proposte disponibili con sconti fino a 300 euro.

In più, su di una selezione di notebook, è possibile accedere a sconti ancora maggiori, con la possibilità di risparmiare fino a 1.000 euro rispetto al prezzo di lancio. In aggiunta, lo store propone un 15% di sconto aggiuntivo acquistando un PC e un monitor. Vediamo, quindi, tutti i dettagli in merito a queste nuove offerte Acer disponibili tramite lo store ufficiale.

Partono le Mega Offerte dell’Acer Store con sconti da non perdere

La nuova serie di offerte dell’Acer Store è online: fino al prossimo 15 di maggio è possibile accedere a tanti sconti, anche molto significativi, su notebook, PC desktop, monitor e accessori della gamma Acer. Gli sconti arrivano fino a 1.000 euro rispetto al prezzo di listino.

Da notare, inoltre, che acquistando un PC e un monitor insieme si riceverà uno sconto aggiuntivo del 15% che garantirà, quindi, un ulteriore risparmio sulla spesa complessiva. Anche in questo caso, le opzioni per creare il proprio bundle sono davvero numerose.

Su tutti i prodotti proposti c’è la consegna gratuita oltre che la possibilità di pagamento in 3 rate senza interessi, pagando con PayPal o con Klarna. Per un quadro completo sulle offerte disponibili è possibile fare riferimento al link che trovate a fine articolo.

Di seguito, invece, vi proponiamo una selezione delle migliori offerte dell’Acer Store disponibili in questo momento:

