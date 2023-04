Il celebre servizio di streaming musicale Spotify ha deciso di aggiornare la propria applicazione desktop, nel farlo introduce una nuova barra laterale “La tua libreria”, simile a quella già presente nella versione mobile dell’applicazione.

L’app desktop di Spotify riceve una nuova barra laterale su Windows, Mac e web

L’implementazione della nuova barra laterale “La tua libreria” permette agli utenti di accedere in maniera rapida e semplice a tutti i contenuti presenti nella propria libreria Spotify, inclusi artisti, playlist, album, podcast e altro ancora; è possibile modificare l’ordine di ciò che appare nella barra, così come mettere in evidenza i contenuti preferiti.

Sempre per quel che riguarda la personalizzazione della nuova sezione, passando con il mouse sul bordo destro della barra laterale è possibile modificarne la dimensione, espandendola o riducendola.

Di seguito tutte le novità introdotte nella nuova barra laterale “La tua libreria”, riportate direttamente dal post sul blog ufficiale Spotify:

Visualizza la tua intera raccolta e tutti i tipi di contenuti (non solo le playlist)



Filtri per la tua raccolta (Playlist, Artisti, Album, Podcast) che possono essere combinati con altri filtri (Da te, Da Spotify, Scaricati)



Opzioni di ordinamento per la tua raccolta (Recenti, Aggiunti di recente, In ordine alfabetico, Creatore, Ordine personalizzato)



I filtri scelti e le opzioni di ordinamento verranno ricordati nella barra laterale durante i riavvii dell’app desktop



Cerca nella tua raccolta nella barra laterale



Elementi della libreria bloccati per trovare i tuoi preferiti, più velocemente: il limite attuale è 4 (playlist , cartelle di playlist, artisti, album, podcast)



Le copertine artistiche sono ora mostrate nella barra laterale



Il layout compatto della libreria (senza copertine artistiche) è disponibile come opzione in Impostazioni per aumentare la densità dei contenuti



Pulsante dedicato + (più) per creare playlist e cartelle di playlist



Dimensionamento flessibile: una visualizzazione della libreria compressa (con solo copertine artistiche) per massimizzare l’area di navigazione, una visualizzazione a larghezza regolare e una visualizzazione espansa per una gestione e una cura della libreria più mirate. (puoi anche trascinare per personalizzare le dimensioni)



Nella visualizzazione della libreria espansa, sono disponibili opzioni per una visualizzazione elenco o una visualizzazione griglia. La visualizzazione elenco mostra maggiori dettagli in 2 colonne, Data aggiunta e Ultima riproduzione, e la visualizzazione griglia ti consente di vedere copertine artistiche più grandi.



Le cartelle della playlist possono ancora essere espanse nella barra laterale in una vista ad albero e ora, quando fai clic su di esse, la barra laterale mostra solo la cartella della playlist e cosa c’è dentro per una visualizzazione più mirata.



Opzione di menu per spostare una playlist in una cartella (con ricerca).

La nuova interfaccia di Spotify è disponibile per tutti da oggi, sia su Windows, che su Mac che nella versione web.

