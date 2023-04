PEUGEOT ha recentemente presentato la sua nuova vettura elettrica, la Nuova E-308 FIRST EDITION, che completa la gamma di modelli della serie 308. Con questa nuova versione, che si affianca alle versioni termiche ed elettrificate già presenti, la casa automobilistica francese offre una soluzione completamente elettrica per i clienti del segmento C, mantenendo il design iconico della 308 e un’efficienza all’avanguardia del settore. In questo articolo vediamo tutte le novità, la disponibilità del veicolo nel nostro Paese e i relativi prezzi di vendita.

L’elettrificazione continua con la Nuova PEUGEOT E-308 FIRST EDITION

Il nuovo powertrain 100% elettrico della Nuova E-308 è costituito da un motore elettrico con una potenza di 156 CV (115 kW) e una coppia di 270 Nm (disponibile sin da 0 km/h). Il motore è alimentato da una batteria ad alta tensione da 54 kWh (51 kWh utilizzabili) con una nuova composizione chimica con l’80% di Nichel, il 10% di Manganese e il 10% di Cobalto; funziona a 400 Volt e consente di raggiungere un’autonomia che arriva fino a 411 km (ciclo combinato WLTP).

La Nuova E-308 è dotata di tecnologie innovative come il sistema di frenata rigenerativa a 3 livelli, che consente di recuperare energia durante le decelerazioni ed aumentare così l’autonomia dell’auto. Passando alle novità interne alla vettura, la nuova elettrica francese è dotata di un sistema di climatizzazione intelligente e di un sistema di pre-condizionamento che permette di riscaldare o raffreddare l’abitacolo prima di salire a bordo. Il sistema di infotainment avanzato della Nuova E-308 FIRST EDITION include uno schermo touchscreen da 10 pollici, compatibile con Apple CarPlay e Android Auto, e un sistema di navigazione satellitare in grado di fornire informazioni sul traffico in tempo reale. La vettura è inoltre dotata di un sistema di assistenza alla guida che include il controllo della velocità di crociera adattivo, l’assistenza al mantenimento di corsia e il sistema di riconoscimento dei segnali stradali. Tra le opzioni disponibili, la Nuova E-308 FIRST EDITION offre anche un sistema di parcheggio automatico, una telecamera posteriore per le manovre di retromarcia e un sistema di suono premium firmato FOCAL.

Disponibilità e prezzi della Nuova E-308 di PEUGEOT

La Nuova E-308 FIRST EDITION sarà disponibile in Italia a breve e potrà essere ordinata esclusivamente sul sito online del produttore, raggiungibile tramite questo link. Il prezzo di listino della Nuova E-308 nell’allestimento FIRST EDITION parte da 42.200 euro (IVA inclusa), ma è prevista una esclusiva offerta di lancio per il mercato italiano che comprende un finanziamento i-Move con una rata di 308 euro al mese (36 mesi e 45.000 km complessivi, con un anticipo di 7.100 euro, TAN 5,75% e TAEG 6,79%) e la Wallbox domestica, installazione inclusa. Come comunicato dalla casa madre, le consegne di questa versione avverranno a partire da ottobre 2023.

