Peugeot fa un passo importante verso la transizione elettrica. Lo ha annunciato nella giornata di oggi, svelando date e misure con le quali si sta trasformando entro i prossimi anni in un’azienda tutta elettrica. Da quest’anno tutte le auto prodotte saranno elettrificate e dal 2025 produrrà un’intera serie di auto a batteria. Ci saranno dunque presto importanti novità al riguardo, ufficializzando una mossa, denominata progetto e-Lion, piuttosto ambiziosa nella nuova era elettrica del settore automobilistico.

Le future auto elettriche e ibride di Peugeot

Fra le novità più importanti annunciate, ci sono innanzitutto le nuove auto elettriche che Peugeot annuncerà nei prossimi due anni. Sono 5: E-308 ed E-308 SW dotate di un propulsore elettrico tutto nuovo da 115 kW (156 cavalli) e con una batteria che garantirà oltre 400 km di autonomia nel ciclo WTP; a cui si aggiungono poi le E-408, E-3008 ed E-5008.

Ma già da quest’anno il costruttore introdurrà una nuova tecnologia ibrida basata su un nuovo motore mild hybrid a 48 volt così formato: unità a benzina PureTech da 100 o 136 cavalli abbinata a un motore elettrico da 21 kW, gestiti da un cambio automatico a doppia frizione. A titolo esemplificativo, Peugeot spiega che grazie a questa soluzione un SUV di segmento C sarà in grado di viaggiare in città a zero emissioni circa il 50% del tempo. Le Peugeot 208, 2008, 308, 3008, 5008 e 408 sono le nuove auto ibride che ne saranno equipaggiate.

Da segnalare anche che nella seconda metà del 2023 Peugeot annuncerà il suo nuovo SUV elettrico di segmento C, l’E-3008. Nella configurazione più ricca sarà dotato di 3 powertrain elettrici, basato sulla nuova piattaforma STLA Medium e garantirà oltre 700 km di autonomia. La Peugeot E-5008 lo seguirà poco dopo, anche se in Italia potrebbe volerci di più.

Nuovi design e tecnologie firmate Peugeot

Auto elettriche e ibride a parte, in occasione dell’evento e-Lion Day, il costruttore francese ha svelato in parte anche alcuni dettagli sul nuovo filone stilistico che caratterizzerà le auto del futuro del leone.

Si parla di strumentazioni nuove dotate di intelligenza artificiale come il futuro i-Cockpit che dovrebbe arrivare fra un triennio, di nuovi spazi interni e di nuove firme per i gruppi ottici che si intravedono dalle immagini, da cui si evincono fra l’altro forme piuttosto sinuose e, come di consueto fra i nuovi linguaggi stilistici, modellate dal vento per risultare il più possibile aerodinamiche andando a impattare meno sui consumi.

Comunque, ad accompagnare descrizioni un po’ fumose e astratte ci sono per l’appunto le immagini qui allegate, che danno un’idea migliore su questa nuova estetica che dovrebbe modellare le auto del futuro di Peugeot.

Ma tornando a noi, e alle novità più prossime, quest’anno aspettiamoci le nuove ibride citate perché la famiglia 100% elettrica è attesa invece fra due anni circa, col 2030 come termine ultimo per elettrificare completamente l’intero parco di automobili Peugeot vendute in Europa. Questo è il piano.

Forse ti sei perso: La nuova Hyundai KONA a nudo grazie a nuove immagini e tanti dettagli