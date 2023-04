Anche se l’inverno non è stato particolarmente rigido, sono molti gli appassionati di bici che sono rimasti in casa al caldo, rimandando alla primavera la ripresa dell’attività. Ora che le temperature sono decisamente più gradevoli è tempo di rimettersi in sella, magari con una e-bike in grado di ridurre la fatica senza che per questo sia necessario spendere cifre particolarmente esagerate.

La proposta arriva ancora una volta da TomTop, store online che spedisce questo genere di prodotti dai magazzini europei senza alcun costo aggiuntivo. Il prezzo include anche l’IVA quindi oltre a una spedizione particolarmente veloce va messo in conto il fatto che non ci saranno costi aggiuntivi, dazi doganali o adeguamenti IVA da pagare al ricevimento della merce.

Samebike MY-SM26 in offerta

Ottimo prezzo quello proposto dallo store online, relativo a una e-bike perfetta sia per un uso cittadino che, soprattutto per quello in fuoristrada, anche se non troppo esagerato. La scheda tecnica include un telaio in lega di alluminio, un motore da 350 watt che può spingere la bici fino a 30 Km/h, anche se è possibile scegliere la modalità che limita l’assistenza fino a 25 Km/h per rispettare le norme del nostro codice della strada.

È disponibile anche una modalità pure electric anche se può essere utilizzata solo in aree private, visto che di fatto trasforma la bici in un motorino. In questa modalità la batteria da 48V 8Ah garantisce fino a 30 Km di autonomia, che salgono a circa 70 attivando la modalità a pedalata assistita, l’unica consentita sulle strade pubbliche.

Samebike MY-LM26 può contare su un cambio Shimano con sette pignoni al posteriore e una singola corona anteriore, così da affrontare senza problemi anche pendenze di un certo livello. I freni a disco, meccanici si entrambe le ruote, assicurano spazi di frenata ridotti e un buon livello di sicurezza, mentre la forcella anteriore ammortizzata, che può essere bloccata per migliorare l’efficienza, consente di affrontare al meglio anche i terreni più accidentati.

Non manca il computer di bordo, con un ampio schermo retroilluminato, per controllare autonomia inserita, livello di assistenza e altri parametri sul funzionamento. Non manca una luce frontale, per essere ben visibili nel traffico e per illuminare la strada qualora decideste di utilizzarla anche quando cala la sera.

Grazie alla nuova campagna promozionale di TomTop potete acquistare Samebike MY-SM26 a soli 763,36 euro, prezzo che include IVA e spese di spedizione dai magazzini europei, senza quindi alcun costo aggiuntivo. Affrettatevi perché la disponibilità è limitata.

