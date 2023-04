Manca poco più di un mese alla Worldwide Developers Conference 2023, appuntamento in occasione del quale Apple presenterà ufficialmente macOS 14, nuova versione del sistema operativo desktop del colosso di Cupertino.

Nelle prossime settimane si susseguiranno in Rete le indiscrezioni relative a quelle che dovrebbero essere le sue principali caratteristiche e nelle scorse ore sono emersi alcuni dei nomi tra cui Apple potrebbe scegliere quello ufficiale del suo nuovo sistema operativo.

Qualche ipotesi sul nome di macOS 14

Parker Ortolani su Twitter ha pubblicato 15 nomi di luoghi in California che sono stati registrati da Apple ma fino a questo momento non sono stati ancora usati e uno di essi, pertanto, potrebbe essere quello scelto per macOS 14.

Ecco l’elenco:

Diablo

Condor

Tiburon

Farallon

Miramar

Rincon

Pacific

Redwood

Shasta

Grizzly

Skyline

Redtail

Sonoma

Sequoia

Mammoth

Questi, invece, sono i nomi già utilizzati:

Ventura

Monterey

Big Sur

Catalina

Mojave

High Sierra

Sierra El Capitan

Yosemite

Mavericks

Al momento è difficile fare previsioni e ciò anche perché il team di Apple ha mantenuto un assoluto riserbo su quello che potrebbe essere il nome della prossima versione del sistema operativo desktop dell’azienda.

C’è da aggiungere, inoltre, che allo stato attuale non vi sono grandi informazioni nemmeno sulle novità che potrebbero essere implementate dal team di sviluppatori del colosso di Cupertino con macOS 14 e ciò ha spinto alcuni addetti ai lavori a convincersi che la ragione potrebbe essere molto semplice: questa nuova versione del sistema operativo, infatti, potrebbe non portare con sé funzionalità “rivoluzionarie” ed essere focalizzata sul miglioramento complessivo dell’esperienza con piccoli accorgimenti mirati (incluse, ovviamente, le risoluzioni di alcuni problemi noti).

Ad ogni modo, per saperne di più probabilmente ci sarà da avere pazienza sino al 5 giugno, giorno di apertura dell’attesa edizione 2023 della Worldwide Developers Conference.

Il team di Apple riuscirà anche quest’anno a stupire chi deciderà di seguire il suo evento che anticipa l’estate?