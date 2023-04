Nelle scorse ore, senza alcun clamore mediatico, Xiaomi ha introdotto ufficialmente l’hub Xiaomi Smart Home Hub 2 su diversi mercati europei, tra i quali figura anche quello italiano. Andiamo subito a scoprirlo insieme.

Xiaomi Smart Home Hub 2: caratteristiche tecniche

In quanto hub per la smart home, Xiaomi Smart Home Hub 2 è il classico dispositivo progettato dal produttore per fare da crocevia tra tutti gli accessori che popolano la casa intelligente degli utenti. Come si evince chiaramente dal nome, non si tratta di una prima generazione: il nuovo modello subentra al predecessore e mette sul piatto il doppio della potenza e una connettività completa.

A tale riguardo, si segnala che Xiaomi Smart Home Hub 2 è dotato di connettività Wi-Fi dual-band a 2,4 GHz e 5 GHz ed è inoltre compatibile con i protocolli Bluetooth, Bluetooth Mesh e Zigbee 3.0. In sede di lancio, il brand cinese ha posto l’accento sulla stabilità della connessione che viene garantita, così come sulla possibilità di connettere fino a 100 dispositivi contemporaneamente grazie ai diversi protocolli supportati. Restando in tema di connettività, viene poi segnalata la presenza di una porta di rete cablata RJ45.

A proposito di hardware, lo Smart Home Hub 2 offre 128 MB di memoria e una CPU dual-core fino a 1, GHz. Non manca un LED di stato e la possibilità di gestione del dispositivo tramite l’app Xiaomi Home.

Per quanto riguarda l’aspetto estetico, il dispositivo misura 95 x 95 x 26 mm ed è realizzato in ceramica leggera anti-UV (anti ingiallimento), con un design sobrio che gli permette di inserirsi in qualsiasi ambiente senza dare troppo nell’occhio.

Xiaomi Smart Home Hub 2: prezzo e disponibilità

Nel momento in cui scriviamo, Xiaomi Smart Home Hub 2 è già disponibile all’acquisto anche in Italia al prezzo di listino di 49,99 euro. Se siete interessati, potete trovarlo al link sottostante su mistoreitalia oppure direttamente su Amazon:

Acquista Xiaomi Smart Home Hub 2 a 49,99 euro

