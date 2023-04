Una nuova versione dell’app WhatsApp per iOS rende disponibile più ampiamente un’impostazione per gli amministratori del gruppo che era stata introdotta nella versione beta il mese scorso.

La possibilità per gli amministratori di gruppo di poter approvare o meno i nuovi partecipanti ora è in rollout per la versione stabile di WhatsApp per iPhone.

WhatsApp aiuta gli amministratori a gestire meglio l’approvazione dei nuovi partecipanti

Quando la nuova funzionalità è abilitata i nuovi membri devono essere approvati da un amministratore del gruppo prima di potersi iscrivere, anche se hanno utilizzato un collegamento di invito al gruppo, esaminando la sezione “Partecipanti in sospeso”, in modo da evitare possibili intrusi.

Quando la funzionalità è disabilitata chiunque può iscriversi a un gruppo utilizzando un collegamento di invito senza dover inviare una richiesta privata all’amministratore.

Al momento la possibilità per gli amministratori di gruppo di poter approvare o meno i nuovi partecipanti è in fase di rilascio per la versione 23.7.83 stabile di WhatsApp per iOS disponibile nell’App Store, tuttavia è probabile che saranno necessarie alcune settimane prima che l’update raggiunga tutti gli account.

Come aggiornare WhatsApp per iPhone

Per provare le novità in sperimentazione in WhatsApp per iOS basta iscriversi al programma TestFlight beta qui, mentre la versione pubblica più recente di WhatsApp per iOS può essere installata o aggiornata tramite l’App Store utilizzando questo link.

