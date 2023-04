Si chiama Cupra Tavascan il primo SUV elettrico del marchio spagnolo, azienda automobilistica costola di SEAT che dal 2018 ad oggi è diventata una presenza sempre più rilevante nel settore. Chiunque abbia un po’ di familiarità con le automobili sa bene che la sportività è nel DNA di Cupra, e ben lo si nota anche in questa nuova macchina elettrica, dalle linee particolarmente aggressive, che nonostante la mole promette prestazioni di rilievo.

Design, tecnologia e prestazioni di Cupra Tavascan

Design

Le proporzioni da SUV coupé di Cupra Tavascan non emergono poi molto dalle dimensioni (è lunga 4,64 m, larga 1,86 m e alta 1,60 m circa), ma dalla caratteristica linea spiovente della coda che rende soprattutto il posteriore più aggressivo e sportivo. Ma di elementi in questa chiave ce ne sono in abbondanza.

Il frontale è particolarmente elaborato, con una “bocca” ampia e alta, oltre che ricca di elementi sportiveggianti che ben si accordano con la trama dei fari, LED Matrix, a tre elementi triangolari, non eccessivamente sottili. Gli incavi del cofano, il logo di Cupra, le diverse linee della fiancata, i passaruota in tinta come le minigonne e i cerchi in lega dalle dimensioni generose contribuiscono a donarle carattere, quel carattere.

Ma è probabilmente la coda il lato più interessante di Tavascan, dove i gruppi ottici sono uniti nel logo Cupra, illuminato anche nel frontale e che, assieme al combinarsi delle diverse linee e alle soluzioni in stile “estrattore” la rendono molto particolare e grintosa.

Tecnologia e interni

Anche dentro, lo spazio al minimalismo è ridotto all’osso. Cupra Tavascan è più concreta e molto meno elegante rispetto agli altri SUV elettrici sul mercato, con sedili sportivi e vari accenti color rame di cui sono rifiniti anche i cerchi in lega. Non manca tuttavia la tecnologia, che ritroviamo sia nello schermo centrale da 15″, cuore del sistema di infotelematica dell’auto, che include Cupra connect, si integra con l’app My Cupra per chiudere e aprire l’auto da remoto, e supporta sia Android Auto che Apple CarPlay in versione wireless.

Dietro al volante di Cupra Tavascan c’è un altro schermo, da 5,3″, che fa da quadro strumenti digitale, anch’esso a sviluppo orizzontale ma utile soprattutto a mostrare le informazioni principali utili durante la guida. Non mancano inoltre i principali sistemi di sicurezza e di guida assistita come il Travel Assist con cruise control adattivo e mantenimento in carreggiata compatibile con la soluzione che supporta il cambio di corsia, oltre a una modalità semiautonoma di parcheggio, fra le altre cose.

Motore, batteria e prestazioni

Cupra Tavascan è un’auto completamente elettrica disponibile in due versioni con la medesima batteria da 77 kWh ma abbinata a un doppio motore dalle prestazioni differenti. La variante Endurance da 210 kW di potenza, che equivalgono a circa 285 cavalli, con 545 Nm di coppia promette fino a 547 km di autonomia; mentre la più potente Tavascan VZ da 250 kW (340 cavalli) con 679 Nm di coppia garantisce massimo 512 km.

È necessario precisare tuttavia che questi dati, sottolinea l’azienda sottolinea, sono puramente indicativi e potrebbero variare perché l’auto è in attesa di omologazione. Questo discorso vale anche per quanto riguarda i tempi di ricarica, nonostante Cupra già dichiari che presso una stazione di ricarica rapida a 135 kW è possibile ricaricare i primi 100 km in appena 7 minuti. A parte lo scatto da 0 a 100 km/h coperto in 5,6 secondi dal modello da 340 cavalli e la trazione integrale per entrambe, non ci resta che attendere maggiori informazioni.

Prezzi e disponibilità di Cupra Tavascan

Nonostante Cupra ne abbia svelato i dettagli principali, si tratta di un’anteprima, ragion per cui per vederla su strada bisognerà pazientare; vale lo stesso discorso per sapere a che prezzi verrà venduta. L’azienda ha annunciato che Tavascan sarà disponibile sul mercato dal 2024, ergo ne sapremo di più a breve.

