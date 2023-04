HP ha annunciato le novità relative ai nuovi notebook di fascia media della gamma Envy. Quest’anno i miglioramenti riguardano aspetti come lo schermo, la fotocamera, il sistema di raffreddamento e la funzionalità IMAX.

Il produttore afferma che il nuovo notebook HP Envy x360 è il primo “PC certificato IMAX Enhanced”, una caratteristica tipica di apparecchiature come TV e proiettori che sono in grado di visualizzare contenuti in un rapporto di aspetto esteso.

Il supporto IMAX Enhanced inizierà con alcuni contenuti del servizio Disney+, inoltre il notebook supporterà anche un audio IMAX per offrire “un’esperienza audio spaziale unica ed esclusiva completamente immersiva, preservando l’intera gamma dinamica a livello di riferimento”.

HP lancia la nuova serie di notebook Envy x360

La nuova gamma di notebook Envy include un modello con display da 14 pollici, un modello con schermo da 15,6 pollici e un modello da 17,3 pollici in arrivo a maggio.

Tutti e tre i modelli sono dotati di processori Intel Core di 13a generazione e grafica Intel Iris Xe, tuttavia il modello da 15,6 pollici e quello da 17,3 pollici possono anche essere equipaggiati con una GPU mobile Nvidia GeForce RTX 3050, mentre la versione da 15 pollici è disponibile anche con CPU AMD Ryzen 7000 e grafica integrata Radeon.

Tutti e tre i modelli della serie HP Envy x360 includono una fotocamera da 5 megapixel con otturatore fisico e supporto per Windows Hello e una ventola più efficiente che incrementa del 9% il flusso d’aria rispetto alla generazione precedente.

Sul fronte dei prezzi il modello da 14 pollici parte da 849,99 dollari, quello da 15,6 pollici da 949,99 dollari e la versione da 17,3 pollici da 1.149,99 dollari.

