C’è qualcosa che non va. La conferma che Spotify non funziona arriva dalla stessa azienda di streaming, che meno di un’ora fa ha confermato i problemi rilevati da molti utenti nella giornata di oggi. Ad alcuni non funziona nulla, ad altri i malfunzionamenti sembrano isolati ad alcuni aspetti: in redazione c’è chi ha notato problemi nello streaming dei contenuti su Android, chi viceversa conferma il funzionamento su iPhone, e chi lamenta disservizi solo nella riproduzione di alcuni brani o nella ricerca.

Comunque, come anticipato, Spotify ha rassicurato gli utenti con un tweet sul proprio account Twitter relativo ai malfunzionamenti, dicendo che è già al lavoro per risolvere la questione.

Something’s not quite right, and we’re looking into it. Thanks for your reports! — Spotify Status (@SpotifyStatus) April 19, 2023

Le segnalazioni su Downdetector, una piattaforma online che fornisce informazioni in tempo reale sullo stato di servizi e siti web, sembra stiano diminuendo dal picco registrato alle 14:11, ragion per cui probabilmente i problemi di Spotify sono già in via di risoluzione, come confermato circa un’ora più tardi nella stessa pagina Twitter: Everything’s looking much better now!

All clear! Thanks for your patience, you rock. Give @SpotifyCares a shout if you need anything. — Spotify Status (@SpotifyStatus) April 19, 2023

Con questo nuovo tweet l’azienda dice di aver sistemato le cose, nonostante basta dare un’occhiata ai commenti per trovare vari utenti che lamentano ancora dei problemi. Le segnalazioni su Donwndetector alle 18:00 di oggi sono pochissime, e anche in redazione sembra che sia tornato tutto normale.

Leggi anche: Spotify lancia il widget per la schermata di blocco di iPhone e Aspettando Spotify HiFi, il co-presidente promette che arriverà