La corsa all’intelligenza artificiale ha fatto aumentare drasticamente la domanda di chip in grado di addestrare i vari modelli generativi.

Attualmente più o meno tutte le big tech dipendono da NVIDIA che è il principale fornitore di chip per server basati sull’IA, ma ora sembra che Microsoft abbia iniziato a lavorare assiduamente sui suoi chip per l’intelligenza artificiale.

Microsoft avrebbe accelerato lo sviluppo dei propri chip per l’intelligenza artificiale

Secondo quanto riferito da The Information, Microsoft avrebbe iniziato a sviluppare segretamente i chip AI nel 2019 e alcuni dipendenti Microsoft e OpenAI avrebbero già accesso ad essi per testare le loro prestazioni con gli ultimi modelli di intelligenza artificiale generativa come GPT-4.

Secondo quanto riportato, Microsoft avrebbe accelerato il progetto Athena per costruire quanto prima i propri chip AI e starebbe pianificando di renderli disponibili più ampiamente all’interno di Microsoft e OpenAI già dal prossimo anno, inoltre la società avrebbe già una road map per le future generazioni di questi chip.

Probabilmente i chip AI di Microsoft non potranno impensierire Nvidia almeno per un certo tempo, ma l’azienda di Redmond potrebbe ridurre significativamente i costi per tenere il passo con la concorrenza in ambito IA. D’altronde anche altre big tech come Amazon, Google e Meta sviluppano internamente i chip per l’intelligenza artificiale.

