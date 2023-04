Iliad rinnova i servizi per i suoi clienti lanciando una nuova modalità di acquisto di smartphone a rate: prende il via ufficiale, infatti, la partnership con Younited, fintech europea specializzata nei servizi di finanziamento agevolato e di trade-in. Grazie a questa partnership, i clienti Iliad mobile hanno ora la possibilità di accedere a nuove offerte per l’acquisto di iPhone a rate (per il momento, Iliad propone solo iPhone per l’acquisto a rate) con un finanziamento ad anticipo zero e tasso zero e con la possibilità di ottenere uno sconto sulla rata con il trade-in (ma solo di un altro modello di iPhone) o impegnandosi alla restituzione dello smartphone a fine finanziamento. Ecco i dettagli in merito alla nuova promozione di Iliad:

Indice: Iliad annuncia una nuova partnership con Younited per l’acquisto di iPhone a rate

Quanto costa un iPhone con Iliad?

Come è cambiato il sistema di acquisto di un iPhone a rate con Iliad

Iliad annuncia una nuova partnership con Younited per l’acquisto di iPhone a rate

Cambiano le modalità di acquisto di iPhone a rate con Iliad. Il metodo precedente viene sostituito dalla partnership con la fintech Younited e permetterà ai clienti dell’operatore di accedere ad un finanziamento a tasso zero per poter dilazionare il pagamento in 12 o 24 mesi. Da notare, inoltre, che l’offerta prevede una prima rata a 30 giorni dalla consegna del telefono. L’offerta non prevede anticipo.

In più, i clienti Iliad potranno beneficiare di uno sconto sulla rata con le opzioni:

Spot trade-in che garantisce uno sconto immediato sulla rata con la permuta di un dispositivo Apple

che garantisce uno sconto immediato sulla rata con la permuta di un dispositivo Apple Forward tarde-in permette di ottenere una riduzione dell’importo della rata scegliendo di restituire l’iPhone al termine del periodo di finanziamento

Le due opzioni sono compatibili tra di loro. Gli sconti, naturalmente, non sono fissi ma variano in base al modello dato in permuta e al modello acquistato che si andrà a restituire. L’acquisto a rate di un iPhone con Iliad è disponibile da subito (in precedenza serviva attendere 3 mesi dall’attivazione dell SIM e aver attivato la ricarica automatica per la propria offerta) ed avviene direttamente online.

Per attivarlo è sufficiente effettuare il login con il proprio account Iliad e visitare il sito dell’operatore per scegliere il modello da acquistare. Naturalmente, resta possibile anche l’acquisto in un’unica soluzione, senza finanziamento e con un prezzo scontato fino a 100 euro rispetto al listino.

Se non siete ancora clienti Iliad potete attivare subito la nuova Flash 120. L’offerta in questione include:

minuti ed SMS illimitati

120 GB in 4G

Il costo è di 7,99 euro al mese con attivazione di 9,99 euro.

In alternativa, è disponibile Giga 150. L’offerta include:

minuti ed SMS illimitati

150 GB in 4G e 5G

Il costo è di 9,99 euro al mese con attivazione di 9,99 euro.

>> Attiva una delle offerte Iliad <<

Quanto costa un iPhone con Iliad?

Dipende. In listino, attualmente, ci sono iPhone 14, 14 Plus, 14 Pro, 14 Pro Max oltre a 13 e 13 Mini, 12 e 11. Si parte da 22,88 euro al mese (iPhone 11 64 GB in 24 mesi) e si arriva a 46,30 euro al mese (iPhone 14 Pro Max 128 GB in 24 mesi) con possibilità di sconto con le opzioni indicate in precedenza. Rispetto al listino, Iliad promette risparmi fino a 100 euro. Naturalmente, al costo della rata mensile dello smartphone si deve aggiungere il costo del canone mensile dell’offerta Iliad.

Come è cambiato il sistema di acquisto di un iPhone a rate con Iliad

La nuova partnership con Younited cambia il sistema di acquisto a rate di un iPhone con Iliad. Le offerte a rate continuano ad essere disponibili per tutti i clienti Iliad, senza limitazioni in merito alla tariffa attivata e al suo costo mensile (a differenza di quanto avviene con lo sconto sulla fibra ottica che è accessibile solo ai clienti con offerta mobile da almeno 9,99 euro al mese).

In precedenza, i clienti Iliad da almeno 3 mesi e con pagamento automatico dell’offerta potevano acquistare un iPhone a rate con anticipo e 30 rate mensili, senza rate finali e senza vincoli in uscita. In caso di recesso, infatti, bastava pagare le rate residue. Da notare che il pagamento delle rate mensili poteva avvenire con carta di credito o di debito, senza differenze.

Ora, invece, il nuovo meccanismo prevede un vero e proprio finanziamento (da sottoscrivere in modo agevolato e direttamente online). L’anticipo è zero mentre le rate sono 12 o 24, non più 30. Come abbiamo visto, con il trade-in e la restituzione a fine finanziamento (per passaggio ad altro modello ad esempio) è possibile ottenere uno sconto sulla rata.

Da notare, inoltre, che resta la possibilità di uscita dal contratto prima del tempo. In questo caso, come si legge nella sezione assistenza del sito Iliad, non sono previsti costi aggiuntivi ma bisogna rivolgersi direttamente a Younited: “puoi continuare a pagare mensilmente le rate residue o estinguerlo anticipatamente, contattando direttamente Younited”.

