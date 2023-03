Iliad ha annunciato il rilascio di un nuovo aggiornamento di iliadBox Connect, la propria applicazione di gestione del router e della connessione in Fibra. L’aggiornamento è stato rilasciato in due diverse istanze in base al sistema operativo a cui si rivolge: il 6 marzo per l’applicazione Android (giunta ora alla versione 1.14.5) e l’8 marzo per la controparte iOS (versione 1.14).

Ricordiamo, peraltro, che per fruire dell’app iliadBox Connect sarà necessario essere in possesso di un dispositivo con almeno iOS 11.0 a bordo o di un Android con la versione 5.0 e successive.

Le novità della nuova versione dell’app Iliadbox Connect

Il contenuto dell’aggiornamento rimane il medesimo su entrambi i sistemi operativi e punta a soddisfare le richieste di un pubblico più esperto alla ricerca di funzioni più avanzate tramite le quali personalizzare l’esperienza utente del proprio router e, di conseguenza, della propria connessione Fibra.

Le nuove versioni dell’applicazione portano in dote le seguenti nuove funzionalità:

WOL (Wake on LAN) : tale funzione offre la possibilità di accedere da remoto a un dispositivo spento.

: tale funzione offre la possibilità di accedere da remoto a un dispositivo spento. DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) : consentirà di modificare l’intervallo di indirizzi dai quali vengono assegnati gli IP.

: consentirà di modificare l’intervallo di indirizzi dai quali vengono assegnati gli IP. Lease Statico : permette l’assegnazione di un IP fisso a un determinato dispositivo.

: permette l’assegnazione di un IP fisso a un determinato dispositivo. Reindirizzamento delle porte: funzione che consente di comunicare tramite internet con un dispositivo registrato sulla medesima rete.

Specifichiamo, inoltre, che le funzioni di cui sopra saranno accessibili direttamente dall’applicazione sul proprio smartphone eliminando la necessità di visitare la pagina web relativa al router (disponibile all’indirizzo myiliadbox.iliad.it)

Le suddette novità di iliadBox Connect sono in fase di rilascio su entrambi i sistemi operativi proprio in queste ore; qualora voleste verificare la disponibilità sul vostro dispositivo ed eventualmente aggiornarlo all’ultima versione disponibile vi basterà seguire questo link per l’App Store di Apple o il badge sottostante relativo al Google Play Store: è sufficiente un clic per essere rimandati alla pagina di download.

