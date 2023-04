Si avvicina a grandi passi il 4 maggio, data decisamente importante per i fan della saga di Star Wars. In quel giorno in fatti si celebra lo Star Wars Day, un giorno che diventa ancora più importante per chi è anche appassionato di LEGO. La compagnia danese ha infatti preparato una lunga lista di novità, che saranno lanciate nel mese di maggio, alcune in anteprima proprio per il 4 maggio.

Quest’anno poi ricorre un importante anniversario, visto che proprio nel mese di maggio (il 25 per la precisione) ricorre il quarantesimo anniversario dall’uscita nelle sale cinematografiche de Il ritorno dello Jedi, l’ultimo film della trilogia originale. Quale occasione migliore per presentare due nuovi diorami, che vanno ad aggiungersi ai tre presentati lo scorso anno.

In questo caso si tratta ovviamente di ricostruzioni dedicate al terzo film della serie originale, con due delle scene più epiche del film e, forse, dell’intera trilogia. Non sono solo queste pero le novità in arrivo, perché a maggio arriverà anche un nuovo set della linea UCS (Ultimate Collector Series), alcuni set dedicati alla terza stagione di The Mandalorian e un set imperdibile ed economico. Scopriamo quindi tutto quello che ci aspetta a maggio, e per ingannare l’attesa vi proponiamo, a fine articolo, una selezione dei set migliori che non possono mancare in casa di un vero fan di LEGO e Star Wars.

LEGO Star Wars – Sala del trono dell’Imperatore

L’epica scena del duello tra Luke Skywalker e Darth Vader, senza dimenticare l’Imperatore Palpatine, è indubbiamente una delle più iconiche dell’intera serie e i designer LEGO hanno ricreato alla perfezione la sala del trono dell’Imperatore sulla Morte Nera. Sono presenti tutti i dettagli che hanno resa famosa la scena e non potevano ovviamente mancare le tre minifigure dedicate ai protagonisti indiscussi, nel bene e nel male, del film e della saga.

Luke e Darth Vader utilizzano ognuno la propria spada laser, mentre Palpatine può contare anche sui suoi fulmini Sith. Il set è composto da 8067 pezzi, è già prenotabile sullo store online e sarà in vendita a partire dal primo maggio al prezzo di 99,99 euro.

LEGO Star Wars – Inseguimento con lo speeder su Endor

Non meno avvincente è il secondo diorama, realizzato con 608 pezzi, che riproduce l’inseguimento su Endor tra lo speeder su cui viaggiano Luke Skywalker e la principessa Leia e uno su cui trova posto uno Scout Trooper. Ogni elemento, dal verde del terreno alle cime degli alberi è riprodotto, non manca anche un mattoncino celebrativo che ricorda il quarantesimo anniversario del film.

Tre anche in questo caso le minifigure e sulla base è presente una citazione dal film, riferita proprio alla scena dell’inseguimento. Anche in questo caso il set è prenotabile sullo store ufficiale e sarà in vendita dal primo maggio al prezzo di 79,99 euro.

LEGO Star Wars UCS X-Wing Starfighter

Uscirà invece il 4 maggio, proprio in occasione dello Star Wars Day e in anteprima per gli iscritti al programma VIP, il nuovo X-wing Starfighter, l’ultimo arrivato della Ultimate Collector Series. è composto da ben 1.949 pezzi e include due minifigure, Luke Skywalker, con un design speciale per l’occasione, e il droide R2-D2.

Previous Next Fullscreen

L’elevato numero di pezzi ha permesso ai designer LEGO di curare in maniera quasi maniacale i dettagli dell’astronave, a partire dai motori Incom 4L4 fusil thrust e dai cannoni laser Taim & Bak KX9. Il set può essere esposto indifferentemente con le ali aperte o chiuse e grazie allo stand sarà facile trovargli posto, magari a fianco di altri modelli della serie UCS, come il Millennium Falcon, l’AT-AT o il Razor Crest.

Potete acquistare LEGO Star Wars UCS X-wind Starfighter sul sito LEGO a partire dal primo maggio, in esclusiva per gli iscritti al programma VIP, al prezzo di 239,99 euro. Per tutti gli altri bisognerà aspettare fino al 4 maggio, mentre dal primo agosto potrete acquistarlo anche nei Toys Center

Le altre novità LEGO Star Wars

Non finiscono certo qui le novità pensate dal Gruppo LEGO per lo Star Wars Day 2023, visto che ci sono ancora un sacco di novità in arrivo. Alcune legate proprio al Ritorno dello Jedi e al suo quarantesimo anniversario, altre invece dedicate alla serie del Mandaloriano, arrivata ormai alla terza stagione.

Partiamo con il set LEGO Star Wars Super Star Destroyer Executor, che farà la gioia di chi ama il modellino ma non aveva lo spazio (e i soldi) necessari ad acquistare il modello precedente, decisamente molto ingombrante. In questo caso parliamo di un set composto da 630 pezzi, per realizzare un vascello spaziale che misura 43 centimetri di lunghezza.

Il modello è accompagnato da due “piccoli” Star Destroyer, è posizionato su un piedistallo e oltre alla targhetta ha anche il mattoncino celebrativo dell’anniversario del film. Sarà in vendita a partire dal primo maggio sul sito LEGO.com a soli 69,99 euro.

Se vi piacciono invece i Brickheadz, quelle riproduzioni molto particolare dei personaggi di film e cartoni animati, non potete lasciarvi sfuggire il set LEGO Star Wars – Eroi della battaglia di Endor. Si tratta di un set che riunisce ben 5 personaggi della serie, il complemento ideale al vostro scaffale dedicato alla saga.

Oltre a Luke Skywalker troviamo i Bricheadz di R2-D2, Lando Calrissian, Wicket e la Principessa Leia Organa. Tutti vestono i costumi che hanno caratterizzato il film e grazie ai 549 pezzi che compongono il set potrete ricreare i cinque eroi in maniera molto convincente.

Il set sarà in vendita a partire dal primo maggio al prezzo di 39,99 euro su LEGO.com.

Per chi ama la serie The Mandalorian, ci sono altri tre set in arrivo, tutti molto ben fatti. Si parte dalla versione Microfighter dello Starfighter N-1 del Mandaloriano, un set compost da 88 pezzi con le minifigure del Mandaloriano e di Grogu. Va ad ampliare la serie che ripropone, in versione ultra compatta, i mezzi più caratteristici dell’universo di Star Wars. Sarà in vendita però a partire dal primo agosto al prezzo di 15,99 euro quindi dovrete mettervi comodi e aspettare.

Stessa data anche per lo Spider Tank, che con 526 pezzi ricostruisce uno dei protagonisti della terza serie, con gambe flessibili e cabina di pilotaggio. Sono incluse le minifigure di Grogu, del Mandaloriano, quest’ultimo con darksaber, jetpack e blaster, e di Bo-Katan con 2 blaster e jetpack. Lo troverete sul sito LEGO.com a 52,99 euro.

Sarà invece in vendita dal primo maggio, a 34,99 euro sul sito LEGO.com, il set Pirata Snub Fighter, composto da 285 pezzi tra cui le minifigure di Vane e del pilota dello Snub Fighter. La cabina è apribile, per inserire il pilota e la navetta dispone di due shooter e di un compartimento contenente un detonatore termico.

Inoltre nel periodo che va dal primo al 7 maggio saranno attive numerose promozioni, anche se manca ancora la conferma ufficiale da parte di LEGO. Si parla di un set dedicato alla Morte Nera, composto da circa 250 pezzi, una moneta collezionabile e una polybag con un piccolo X Wing. Non dovrebbero mancare punti doppi per i VIP (si parla anche di punti quintupli su alcuni set) e alter sorprese.

I migliori set LEGO Star Wars

Per ampliare, o iniziare la vostra collezione LEGO Star Wars non è però necessario aspettare il primo maggio, visto che sono già numerosi i set in vendita, per tutte le tasche e di tutte le dimensioni. Abbiamo quindi selezionato alcuni dei più iconici e apprezzati e ve li riproponiamo qui sotto.

