Lenovo è ormai uno dei produttori di notebook più apprezzati a livello mondiale, per l’ottimo rapporto qualità/prezzo dei propri prodotti. Oggi vogliamo segnalarvi un notebook del brand cinese in promozione su TomTop, noto store online che in questo caso spedisce dai magazzini in Germania.

Il prezzo che trovate a fine articolo è già comprensivo di IVA e spese di spedizione, quindi riceverete il vostro notebook molto velocemente e senza dover sopportare costi aggiuntivi all’arrivo della merce. Scopriamo dunque nel dettaglio le specifiche tecniche di questo modello, decisamente ben carrozzato.

Lenovo ThinkBook 14+

Come lascia intendere il nome, siamo di fronte a un notebook con schermo LED da 14 pollici, con risoluzione 2,8K (2880 x 1800 pixel) e frequenza di refresh a 90 Hz, che può essere aperto fino a 180 gradi. La luminosità massima raggiunge i 4.000 nit, con certificazione del TUV per la bassa emissione di luce blu, DC dimming e riproduzione del 100% della gamma RGB.

Sotto la scocca, nella colorazione Cangyan Grey realizzata in lega metallica e spessa appena 15,9 millimetri, trova posto una CPU AMD Ryzen 5 660H, con grafica integrata AMD 660M, con 16 GB di RAM di tipo LPDDR5 a 4800 MHz e SSD da 512 GB. Sono presenti due slot M.2 2280 che supportano dischi di tipo PCIe Gen4, al fine di espandere ulteriormente la capacità di archiviazione del notebook.

Previous Next Fullscreen

Lenovo ha utilizzato un sistema ITS 5.0 di nuova generazione per garantire una corretta dissipazione del calore, utilizzando due ventole al fine di smaltire rapidamente l’aria calda e offrire un ambiente di lavoro stabile ed efficiente nel tempo.

Il sistema operativo è Windows 11, in lingua inglese o cinese, con la possibilità di installare il language pack in italiano per utilizzarlo senza alcun problema anche nel nostro Paese. Nella confezione di vendita è presente, oltre al notebook, anche l’alimentatore con presa europea, per iniziare subito a utilizzarlo. Da segnalare la tastiera di tipo US internazionale, la più amata dai programmatori ma molto comoda anche per chi scrive parecchio in tutte le lingue.

Lenovo ThinkBook 14+ con Ryzen5 è in offerta su TomTop a 939 euro, prezzo che, come anticipato in precedenza, include sia le spese di spedizione che l’IVA. La spedizione avviene dai magazzini europei in 3-5 giorni lavorativi.

Acquista Lenovo ThinkBook 14+ su TomTop

Informazione Pubblicitaria