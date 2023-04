Chi abita nelle grandi città ha l’indubbio vantaggio di avere un’ottima copertura grazie ai mezzi pubblici. Ma se abitate in periferia, o se il posto di lavoro è a un paio di chilometri dalla fermata della metro, diventa scomodo arrivarci, a meno di non utilizzare una soluzione intelligente come Happyrun HR-X40. Si tratta di una e-bike, pieghevole e compatta, dal peso accettabile, che può essere portata comodamente in metro o sul tram, per coprire il tratto che vi separa da casa o dall’ufficio senza fare fatica, arrivando freschi e riposati. In questi giorni è in offerta su TomTop e vale la pena farci un pensierino.

Happyrun HR-X40

La comodità di Happyrun XR-X40 sta nel fatto che si piega come un monopattino, con il manubrio che si reclina verso la sella. Bastano quindi pochi secondi per ripiegarlo, abbassare la sella e avere un modo comodo per portarla in mano, senza rischiare che si apra. Il peso di poco meno di 20 Kg non rende le operazioni difficili, anche se dovete caricarla nel bagagliaio dell’auto, visto che misura appena 112 centimetri di lunghezza.

Dispone di ruote da 14 pollici, piccole ma sufficienti ad ammortizzare le asperità della strada e può contare su die freni a disco per la massima sicurezza e per frenare in tutta tranquillità. È perfettamente legale, a differenza di molti modelli che circolano sulle nostre strade, visto che dispone di un motore da 250 watt, in grado di assistere la pedalata fino a 25 Km/h, nel pieno rispetto quindi del nostro codice della strada.

La batteria da 36V/6Ah offre circa 25 Km di autonomia, più che sufficienti per un uso cittadino, scopo per cui è nata questa e-bike. Per la ricarica basta sfilare il cannotto reggisella, in cui è inserita la batteria, e inserire lo spinotto per la ricarica, una soluzione comoda visto che basta portare in casa solo la sella, ideale per chi lascia la bici nel sottoscala, visto che agisce anche da antifurto.

La certificazione OP54 ne permette l’utilizzo anche sotto la pioggia, senza che dobbiate temere alcun problema e se vi trovate a utilizzarla in un parcheggio sotterraneo o di sera, non avrete problemi grazie alla luce frontale e a quella posteriore, per muoversi sicuri in mezzo al traffico.

Il telaio è realizzato in acciaio, per garantire solidità e robustezza e consente di portare utenti fino a 125 Kg, perfetto per chiunque. Potete acquistare Happyrun HR-X40 su TomTop a 419,99 euro. Il prezzo include le spese di spedizione dai magazzini in Germania, così come l’IVA. Questo significa che all’arrivo della merce in Italia non dovrete pagare alcun costo aggiuntivo, con la spedizione che arriverà in una settimana circa.

Acquista Happyrun HR-X40 su TomTop

Informazione Pubblicitaria